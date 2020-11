McLaren-chef Seidl: "Beste auto moet uiteindelijk vooraan staan"

Vooral Turkije sprong er uit voor de Duitser. Terwijl Lewis Hamilton die race op Istanbul Park won werd het hele veld achter hem overhoop gegooid door het verraderlijke gladde oppervlak en de slechte weersomstandigheden. Beide McLaren’s kenden een dramatische kwalificatie, maar wisten uiteindelijk als vijfde (Carlos Sainz) en achtste (Lando Norris) over de streep te komen.

“Is het positief of negatief voor de Formule 1 wat we op vrijdag en zaterdag [in Turkije] hebben gezien?”, vraagt Seidl zich hardop af. “Het is duidelijk dat iedereen auto's op de baan wil zien vechten en inhaalmanoeuvres wil zien. We willen ook dat niet altijd dezelfde wagens vooraan eindigen. Coureurs moeten posities kunnen winnen en zich door het veld een weg naar voren kunnen banen. Maar tegelijkertijd gaat het in de Formule 1 – onder normale omstandigheden – ook om het ontwerpen en bouwen van de beste auto. En dan moet het ook normaal zijn dat die beste auto vooraan staat in de kwalificatie en in de race. Dat is een deel van het DNA van de F1.”

Regelwijzigingen

Seidl is ervan overtuigd dat de wijziging van het technische reglement voor 2022 – die voor een groot deel is bedoeld is om close racing te bevorderen – een goede stap vooruit zal zijn om dat DNA weer terug te krijgen. “Ik heb het gevoel dat er vanaf ’22 een heleboel positieve dingen komen. Door de nieuwe technische voorschriften zouden de auto's dichter op elkaar moeten kunnen racen en dat betekent dat we ook meer inhaalmanoeuvres zullen gaan zien.”

Ook het nieuwe financiële reglement met een budgetplafond zal daarbij een rol spelen, vervolgt Seidl. “Het financiële plafond zou moeten helpen om het veld dichter bij elkaar te brengen. Ik denk dan ook dat er geen reden tot pessimisme is.”