Engineer Bonnington over het werken met Hamilton

Peter Bonnington is niet de eerste de beste engineer. Bonnington, of Bono zoals zijn bijnaam luidt, begon als data engineer bij Jordan in de jaren 2000 en stapt daarna over naar Honda. Hij was deel van het Brawn GP team dat in 2009 de wereldtitel pakte met Jenson Button en was er dus al van bij de start van het hedendaagse Mercedes-team bij. Halfweg het seizoen 2011 werd hij gepromoveerd tot race engineer van de grote Michael Schumacher en hij werd in 2013 gekoppeld aan Hamilton, die over was gekomen van McLaren. Zelfs voor iemand die Schumacher gewend was, bleek Hamilton al van bij de start een grote persoonlijkheid om mee te werken.

"De eerste keer dat hij naar de fabriek kwam was de eerste keer dat we elkaar hebben ontmoet en begonnen samen te werken", vertelde Bonnington in Turkije aan Sky Sports. "Het was voor mij net een rockster die binnenkwam. 'Wauw, dit is Lewis'. Michael was zo'n legende en een geweldige rijder om mee te werken, maar toen kwam Lewis en dat was de volgende generatie. Hij was de rockster waar ik mee mocht werken."

Voor de race-engineer is tijdens een race een belangrijke rol weggelegd. Bonnington denkt met het team mee over de strategie en de staat van de auto en moet alle relevante informatie in zijn oortje eruit filteren en op een rustige manier doorspelen aan Hamilton via de radio. Dat kan alleen maar lukken als er veel vertrouwen is tussen de rijder en de engineer op de pitmuur en die band tussen Hamilton en 'Bono' is op acht jaar tijd bijzonder sterk geworden.

"Het is enorm gegroeid en dat is ook waar relaties om draaien", vulde Bonnington aan. "Je moet het wederzijdse vertrouwen opbouwen en begrijpen wat je zegt en hoe je het zegt. We zijn sinds 2013 enorm gegroeid. In de begindagen was ik echt nog een jonge engineer. De jaren met Michael hebben me enorm veel geleerd, het was een heel steile leercurve. Met Lewis voelde ik in het begin nog altijd dat ik het wellicht niet waard was om met zo'n wereldkampioen te mogen werken. Maar we zijn jaar na jaar blijven werken en leren waar we nog meer prestaties kunnen vinden. Hij gaat daar erg in op. Dat ziet de buitenwereld wellicht niet, maar zijn vermogen om dingen te leren en op te nemen als een spons is geweldig."

'Ik ben altijd optimistisch, maar zijn prestatie in Istanbul zag ik niet aankomen'

Hamilton is in zijn acht jaar bij Mercedes ook erg gegroeid als persoonlijkheid op en naast de baan. Maar ook vandaag kan Hamilton zich tijdens een race nog vaak zorgen maken of zich ergens over opwinden en dan is het de taak van de race engineer om kalmte uit te stralen via zijn radioboodschappen. Daarom is het zo belangrijk dat Bonnington Hamilton zo goed kent en precies weet wat hij op welke manier moet meegeven aan zijn rijder. "Ik denk dat ik hem nu compleet begrijp wanneer hij in die rollercoaster zit tijdens de race. De druk ligt hoog en is heel intens. De adrenaline giert door het lijf en dat kan van enorme ontgoocheling tot euforie gaan. Wat ik probeer te doen is om hem die emoties te laten ervaren, maar om zelf altijd op de vlakte te blijven. Ik probeer twijfels bij hem altijd wat te dempen en ervoor te zorgen dat we allemaal op een gelijkmatig niveau kunnen werken."

Ook tijdens een heldendaad zoals in de voorbije Grand Prix van Turkije, waarin Hamilton een fabelachtige prestatie neerzette in de regen, blijft zelfs Bonnington verbaasd achter. "Jazeker, ik denk niet dat er iemand is die niet verrast kan zijn door die prestatie. We weten dat hij het in zich heeft, maar wanneer hij zoiets neerzet en denk je gewoon: 'Wauw, dit had ik niet zien aankomen'. Ik ben altijd optimistisch, maar dat zag ik niet aankomen. Rond de helft van de wedstrijd, toen we op de intermediates reden, vonden we een goed tempo en het voelde alsof het het allemaal onder controle had. Je kunt op de radio altijd merken aan zijn stem wanneer hij kalm is en de boel onder controle heeft."

