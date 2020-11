Plooij: Hamilton beste ooit? Kunnen we over tien jaar pas beoordelen

Waar fans thuis moesten toekijken en de schrijvende pers - die door vele beperkingen sowieso maar weinig kan beginnen op locatie - slechts mondjesmaat werd toegelaten, was Plooij één van de weinige ooggetuigen van een historisch moment. De zevende van Lewis. "Maar het is door de omstandigheden eigenlijk een beetje voorbijgegaan als één van de vele races. Normaal hangen daar allerlei feestelijkheden aan vast, maar die waren er nu niet. Zo werd er door de FIA streng gecontroleerd dat er niet al te veel mensen rondom Lewis zouden komen. 'Niet te dichtbij' en 'houd afstand', dat werk een beetje", blikt Plooij in gesprek met Motorsport.com Nederland terug.

Masterclass Hamilton, maar 'hij hoeft niets meer te bewijzen'

Een karig feestje in coronastijl dus, maar dat doet weinig tot niets af aan de prestaties. "Nee, kijk: dit is en blijft natuurlijk een uitzonderlijke prestatie. Lewis is ook gewoon een mooie gast, alleen alles eromheen was ditmaal heel tam." Het woord tam is zeker niet van toepassing op de imponerende vertoning van Hamilton even daarvoor op Istanbul Park. Heeft hij daar bewezen niet enkel te winnen dankzij zijn dominante auto? "Ja, mee eens. Maar ach, hij hoeft dat aan mij niet eens te bewijzen hoor", reageert Plooij. "Hij heeft zijn criticasters hiermee wel iets bewezen denk ik. Maar hij is gewoon de beste joh, absoluut. En hij heeft natuurlijk ook goed gegokt."

Met die laatste woorden duidt de Ziggo-verslaggever op Hamiltons overstap van McLaren naar Mercedes voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2013. "Ja, want hij werd echt voor gek verklaard hè. 'Je bent niet goed bij je hoofd' zeiden mensen toen." Dat bleek de Brit echter wel, meer dan dat zelfs. Zes wereldtitels namens het merk met de ster vormen het bewijs. "Maar dat is ook wat wij altijd tegen mensen zeggen hè: je moet een beetje geluk hebben dat je precies op het juiste moment in de juiste auto zit. Dat maakt het natuurlijk wel een tikkie makkelijker om wereldkampioen te worden", vervolgt Plooij met gevoel voor understatement.

Toch is dat niet louter een kwestie van geluk dan wel pech. Hamilton wist bij het Zuid-Duitse merk voort te bouwen op het werk van voorganger Michael Schumacher. "Lewis verdient daar absoluut credits voor. Kijk, hij stelt heel veel vragen. Hij komt in zo'n race ook vaak onzeker over met al die boordradio's van 'hoe zit dit, hoe zit dat'. Maar hij is niet achterlijk hè. Mercedes heeft veel van die strategiejongens in Engeland zitten en die werken 's nachts 750 scenario's uit voor de race. Die data wordt allemaal geanalyseerd en krijgt Lewis ook allemaal op zijn bordje, maar hij moet het uiteindelijk nog wel zelf doen. En je kunt zijn klasse nog het beste zien aan de gast die naast hem zit, die heeft hetzelfde spul en die laat het niet zien", duidt hij op Bottas.

Beste aller tijden? "Over tien jaar nog maar eens vragen"

De onvermijdelijke vraag is natuurlijk of Hamilton met zeven wereldtitels, de meeste poles en de meeste overwinningen ook de beste coureur aller tijden is. "Tja, dat vind ik moeilijk. Ik denk eigenlijk dat je dat over tien jaar nog een keer aan mij moet vragen, als Max ook wereldkampioen is geweest." De Nederlandse Red Bull-coureur heeft al gekscherend aangegeven tot zijn veertigste door te moeten om alle records van Hamilton uit de boeken te rijden. "Haha ja, dat klopt wel. Maar laat hem lekker doen joh, is toch alleen maar mooi?"

Na het binnenhalen van de zevende titel is vooral de vraag wanneer Hamilton zijn krabbel onder een nieuw contract zet. In de voorbije weken werd er zelfs gespeculeerd over een 'Rosbergje' van Hamilton, maar daar gelooft Plooij weinig van. "Ik denk dat hij er zeker nog wel zin in heeft. Maar ik denk vooral dat hij heerlijk het binnenhalen van beide kampioenschappen heeft afgewacht en waarschijnlijk zijn daar ook nog afspraken over te maken in het nieuwe contract. Hij is slim. Mercedes wil hem graag behouden en hij wil ook nog wel door, dus dan wacht je zo lang mogelijk om er een zo mooi mogelijk contract uit te halen."

