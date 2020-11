Formule 1 meldt drie gevallen van corona rond Turkse Grand Prix

Afgelopen maandag werd al bekendgemaakt dat Isola, directeur van Pirelli’s motorsportafdeling en vaste gast in de paddock, positief had getest op het virus. De Italiaan liet via sociale media weten dat hij geen symptomen vertoonde en direct in quarantaine was gegaan. Iedereen met wie hij voorafgaand aan zijn positieve test in contact was gekomen, zijn opnieuw getest en negatief bevonden. Sailliant detail: Isola werkte in het voorjaar als vrijwillige ambulancechauffeur in het zwaar door corona getroffen noorden van Italië.

De namen van de twee andere personen die in Turkije positief testten, zijn om privacyredenen niet door de F1-organisatie vrijgegeven.

De Formule 1 voerde in de week van 13 tot en met 19 november 746 test uit, en stuk minder dan de 2.543 tests van een week eerder. Sinds het begin van het seizoen afgelopen juli zijn er ruim 66.000 coronatests afgenomen. Daarvan waren er tot dusverre 75 positief. Veelal ging het om lokaal personeel dat het virus met zich meedroeg, maar ook Racing Point-coureurs Sergio Perez en Stroll, en Williams-teambaas Simon Roberts werden getroffen.