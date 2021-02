Zoals veel talentvolle rijders heeft Frederik Vesti een verleden bij het Nederlandse Van Amersfoort Racing. De jonge Deen kwam in 2017 en 2018 in diverse kampioenschappen uit voor de Nederlandse renstal en boekte diverse successen. In 2019 won hij met Prema het Formula Regional European Championship waarna de overstap naar het FIA Formule 3 in het voorprogramma van de Formule 1 volgde. Vesti liet diverse malen zijn talent zien. Met drie overwinningen in hoofdraces eindigde de Deen uiteindelijk als vierde in de titelstrijd. Komend jaar is hij met ART de gedoodverfde favoriet voor de titel. Bovendien maakt hij sinds dit jaar officieel deel uit van het ontwikkelingsprogramma van het Mercedes Formule 1-team. Motorsport.com-collega Marco di Marco sprak uitgebreid met het talent: over zijn programma bij Mercedes, de eerste ontmoeting met Toto Wolff en 2021.

Frederik, je bent recent opgenomen in het juniorprogramma van Mercedes. Klopt het dat ze je al een aardige tijd in de gaten hielden?

“Een dergelijke deal heeft tijd nodig. Het team wil mijn groei als coureur zien terwijl ik moet achterhalen of zij in staat zijn om me alle middelen te geven die ik nodig heb om te kunnen groeien. Voordat ik het contract tekende moest ik mijn volledige potentieel laten zien. Ze volgden me al drie jaar maar in de eerste fase waren het slechts oppervlakkige contacten. Toen ik begon te winnen knoopten we het gesprek met elkaar aan. Ze evalueerden niet alleen de positieve momenten maar keken ook hoe ik reageerde op negatieve gebeurtenissen. Deze toetreding tot het Mercedes-programma is een waardevolle kans voor mijn carrière.”

Krijg je dit jaar de kans om de Mercedes-simulator uit te proberen?

“Ja, er staan al wat activiteiten gepland. De voornaamste zaak is het kampioenschap in de Formule 3, maar als er tijdens het seizoen pauzes zijn ga ik naar Engeland. Daar zal ik het team leren kennen en de simulator uitproberen.”

Heb je Toto Wolff al ontmoet?

“De eerste keer dat ik hem ontmoette was in Duitsland, 2018. Dat jaar nam ik deel aan het Duitse Formule 4-kampioenschap. Tijdens het weekend in Hockenheim kwam de Formule 1 ook in actie. Die dag pakte ik pole en de overwinning. Hij kwam naar het podium. Het was onwerkelijk. Toen realiseerde ik me dat ik er alles aan moest doen om Mercedes-coureur te worden en Toto als mijn baas te hebben.”

Voel je meer druk van Mercedes door deze keuze?

“Er is altijd druk, vanaf het moment dat je in de karts gaat racen. Deze keuze voor Mercedes betekent voor mij geen druk, meer een geweldige kans om met een groep extreem competitieve en goede mensen te werken.”

In 2017 kondigde Mercedes aan dat George Russell toetrad tot het juniorprogramma. Dat was in die tijd een aardige verrassing. Denk je dat de geschiedenis zich herhaalt met jou?

“Ik zie mezelf niet als een nieuwe George Russell, ik zie mezelf als Frederik Vesti. Mercedes heeft bewezen de middelen te hebben om coureurs als George of Esteban Ocon te laten ontwikkelen, maar als je jezelf niet blijft verbeteren ben je nooit klaar voor de Formule 1. Ik heb laten zien dat ik mezelf ook na moeilijke momenten weer bijeen kan rapen. Naar mijn mening is dat een doorslaggevende factor in de loopbaan van een coureur.”

Vorig jaar begon je sterk aan het seizoen, kende een lastigere fase halfweg het jaar en keerde in de seizoensfinale in geweldige vorm terug. Je hebt als enige driemaal de hoofdrace gewonnen. Hoe beoordeel je jouw eigen seizoen?

“Ik ben me ervan bewust dat ik niet perfect gepresteerd heb. Ik moet zeggen dat ik goed begon, ik was continu snel. Maar in Hongarije kende ik een verschrikkelijk weekend. Door twee incidenten in beide races verloor ik veel punten. Datzelfde gebeurde in Spanje, waar ik in de hoofdrace door een technisch probleem moest opgeven en race 2 achteraan moest starten. Ik zie dat echter niet als de slechtste momenten van mijn seizoen, want die resultaten kwamen voort uit factoren die buiten mijn macht lagen. Het slechtste moment was het weekend op Silverstone. Ik was niet in staat om de resultaten te boeken die ik eerder in het jaar neerzette en zei tegen mezelf dat ik nog harder moest werken om alles weer op de rit te krijgen. Ik was woedend maar op Spa, Monza en Mugello was ik extra gemotiveerd. Ik wilde iedereen laten zien dat ik de beste rijder op de grid ben. Ik denk dat dat gelukt is.”

Het doel voor 2021 is de titel?

“Dat is uiteraard wat ik wil bereiken, maar om dat te bewerkstelligen moet ik me focussen op een zo goed mogelijke samenwerking met mijn nieuwe team. Ik moet alle nieuwe leden van het team leren kennen en in de wagen zo hard mogelijk rond gaan. Tegelijkertijd moeten we elke race groeien om mee te kunnen doen om de titel.”

Denk je dat het nieuwe raceformat zorgt voor een andere benadering van het weekend?

“Ja. Als je op vrijdag de pole pakt, word je voor de eerste race teruggezet tot de twaalfde startpositie. Je moet het juiste compromis vinden tussen niet te ver naar achteren starten met het risico betrokken te raken bij incidenten in de middenmoot die invloed kunnen hebben op je kampioenschap. Aan de andere kant moet je proberen om de langzamere rijders voor te blijven om punten te kunnen pakken. Het is lastig te zeggen hoe de strategie zich gaat ontwikkelen.”