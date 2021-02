Haas: Grosjean en Magnussen mogelijk F1-reservecoureurs in 2021

Haas besloot schoon schip te maken en Grosjean en Magnussen na 2020 te bedanken voor bewezen diensten. Rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin nemen hun plaatsen in de Haas-bolides dit jaar in. Grosjean en Magnussen zoeken juist allebei hun heil in Amerika. Grosjean trekt met Dale Coyne naar de IndyCar, Magnussen is de teamgenoot van Renger van der Zande bij het IMSA DPi-team van Chip Ganassi.

Zij hebben dus geen tijd om vaste reserverijder te zijn van een F1-team, maar Grosjean gaf al te kennen dat hij zich eventueel wel beschikbaar wil houden voor een noodrol als reserve. Haas-teambaas Gunther Steiner sluit dat scenario niet uit. Haas verkiest beroep te doen op een vaste reserverijder die mee met het team de wereld rond kan reizen, maar in geval van nood ziet hij geen reden waarom Grosjean of Magnussen niet in aanmerking zouden komen.

"Dat zou ik zeker niet erg vinden als ze beschikbaar zijn", vertelde Steiner aan Motorsport.com. "Ik denk dat zij ook met plezier zouden terugkeren. Ik heb het hen niet gevraagd, maar ik denk niet dat ze met een slecht gevoel zijn vertrokken. Ik ben heel blij voor hen [met hun nieuwe zitjes]. We zijn uit elkaar gegaan, maar er was geen ruzie. Ze waren er natuurlijk niet blij mee, maar ook niet echt ongelukkig. We hebben samen een goede tijd gehad. We houden contact en ik ben blij dat ze allebei verder kunnen doen wat ze graag doen."

Steiner wil wel eerst een vaste reserverijder aantrekken, een rol die vorig jaar bekleed werd door de Braziliaan Pietro Fittipaldi. Fittipaldi moest na de crash van Grosjean in Bahrein ook twee keer aan de bak in de laatste twee races van het seizoen. "Ik denk dat we net zoals vorig jaar een derde rijder willen meepakken, vanwege COVID-19. Je weet maar nooit wanneer dat virus toeslaat. Als je ooit een derde rijder op het circuit nodig hebt, is het nu wel. Er is geen haast bij. We praten natuurlijk met Pietro, maar we zijn niet gehaast en hij ook niet."

Gerelateerde video