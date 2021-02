Grosjean staat 'bij goede kans' open voor reserverol in F1

Bij de formatie van Dale Coyne rijdt Grosjean dit jaar dertien of veertien races in IndyCar, de klasse waar de Fransman hoopt weer mee te dingen om overwinningen en podiumplaatsen. De rol van de reservecoureur in F1 blijft echter een belangrijke job, zeker in tijden van corona. Maar liefst zes coureurs zijn al positief getest op het virus. De ervaring van Grosjean kan in zo’n geval goed uitkomen.

Op een vraag van Motorsport.com of Grosjean openstaat voor een rol als supersub, zei hij: “Ik denk dat het een gesloten boek is, maar zeg nooit nooit. Als zich een goede kans voordoet in F1, zou ik zeker nog eens willen instappen. Ik heb de ervaring en ik denk dat ik me goed kan aanpassen. We hebben het gezien met Pierre Gasly, COVID-19 is er nog steeds, er bestaat altijd een risico dat een coureur niet mee kan doen in een race. Er zijn meerdere coureurs zoals Kevin [Magnussen], ikzelf en Alex Albon die de recente wagens kennen en nu geen plek meer hebben, dus dan kun je wel op een belletje rekenen als het over is. Maar als ik eerlijk ben, na mijn ongeval heb ik geleerd dat het leven kort kan zijn en ik wil de keuze hebben om iets te weigeren. Als het er puur om gaat om een of twee keer Q1 te rijden in de Formule 1, dan zeg ik liever dat het een gesloten boek is. Dan kijk ik liever naar andere plaatsen waar ik kan racen en kan winnen.”

Aanbod van Toto Wolff nog interessant voor Grosjean

Grosjean heeft intussen nog een aanbod van Toto Wolff gekregen om nog eens in de Mercedes F1-wagen te testen. De Fransman kreeg dat aanbod nadat zijn Formule 1-carrière abrupt afsloot met een horrorcrash tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Oostenrijker gunde Grosjean wel een ‘afscheidstest’ als dat er bij een ander team niet van zou komen.

Desgevraagd zei Grosjean over dat aanbod: “Dat is iets wat ik heel graag zou doen. Dat kun je niet weigeren, voor mij zou het heerlijk zijn om te begrijpen hoe die auto werkt en te voelen hoe goed die wagens van Mercedes zijn. Op dit moment zijn ze druk met het bouwen van de nieuwe wagen voor het nieuwe seizoen. Ik zal Toto niet lastigvallen, maar hij kan op termijn wel een telefoontje verwachten. Ik zou het graag nog eens proberen.”

Grosjean vond de woorden van Wolff destijds ontroerend: “Dat aanbod raakte met echt op een goede manier. Ik vond het verrassend dat hij het op die natuurlijke manier vertelde en ik zou er ontzettend graag gebruik van maken.”