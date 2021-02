Brown: McLaren ‘werd een beetje als Darth Vader’ in moeilijke jaren

Na een aantal zware jaren heeft McLaren de weg omhoog gevonden. In 2020 leidde dat tot een knappe derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, ook stonden Lando Norris en Carlos Sainz allebei één keer op het podium. De voortekenen voor de komende jaren zien er overigens uitstekend uit voor McLaren dat vanaf 2021 weer uitkomt met krachtbronnen van Mercedes en bovendien zevenvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo heeft aangetrokken. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een nieuwe windtunnel en het upgraden van de faciliteiten in Woking.

Brown, sinds eind 2016 directeur bij McLaren en sinds 2018 de CEO van de race-afdeling, ziet dat de juiste ingrediënten voor succes aanwezig zijn, maar hij verwacht dat het team nog wat tijd nodig heeft voordat het de top kan bestormen. “We hebben nu alles wat we nodig hebben qua coureurs, de teambaas, de technisch directeur, de krachtbron, de sponsoren, investeerders en de financiën, maar er is nog tijd nodig om alles samen te laten smelten”, vertelde hij in gesprek met Motorsport.com. “Als je kijkt naar de vorige twee dominante periodes: bij Mercedes kostte het wat tijd om het momentum op te bouwen, maar eenmaal aan de top zijn ze moeilijk te verslaan. Daarvoor was het Red Bull. Ook zij hadden tijd nodig om daar te komen, dus dat bewijst dat dit een bedrijfstak is die draait om momentum. Ik denk dat ons momentum goed is, maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Meer openstellen voor verwachtingen van anderen

Het contrast met enkele jaren geleden is groot. Het dieptepunt bereikte McLaren in 2015, het eerste jaar van de samenwerking met motorleverancier Honda en een negende plek in het kampioenschap. Ook in de daaropvolgende jaren met Honda had de renstal het niet makkelijk en dat veranderde pas toen er vanaf 2018 met Renault-motoren gereden werd. “Ik kwam terecht in een team dat in bijna alle opzichten op zijn retour was”, herinnert Brown zich. “Na jaren sponsoring van Vodafone, Johnnie Walker, GSK en ExxonMobil was de auto bijna leeg. Qua resultaten spreken de feiten voor zicht: we waren negende in het kampioenschap.”

Die slechte resultaten hadden hun weerslag op het humeur van de medewerkers, aldus Brown. “Dat leidde vervolgens weer tot zeer ontevreden personeel. Als je rondliep op de fabriek, dan hingen de koppen naar beneden. Ik denk niet dat één individu hier schuld aan heeft. Maar je had steeds wisselend leiderschap, beginnend helemaal aan de top. Je had een breed uitgemeten strijd onder de aandeelhouders. Dat leidde uiteindelijk tot een zeer ongezonde omgeving. Wat ik probeerde te doen is om de juiste mensen op de juiste plek te zetten, de organisatie te vereenvoudigen, de organisatie focus mee te geven en te proberen een warmere organisatie te zijn.”

Brown concludeerde dan ook dat McLaren zich na het vertrek van Ron Dennis meer moest openstellen voor wat de buitenwereld verwacht van het team en het merk. “Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat McLaren Star Wars is, maar we begonnen een beetje op Darth Vader te lijken. Ik denk dat we juist meer zoals Luke Skywalker moeten zijn. Dat klinkt leuk en aardig, maar we hebben echt geprobeerd om de aandacht van het team en het merk te richten op wat de mensen willen van McLaren. Denk aan de papaya-kleurige auto’s, want dat is wat de fans willen. Door de juiste mensen op de juiste plek te zetten, de organisatie te focussen en energie en verandering te brengen, zien we nu allemaal dat het begint te werken.”

Ook Daniel Ricciardo legt de link met Star Wars