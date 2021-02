Gasly loopt als zesde F1-coureur besmetting met COVID-19 op

Zondagavond kondigde Gasly via social media aan dat hij besmet is geraakt met het coronavirus. Hij is de derde coureur die het virus deze winter onder de leden kreeg, eerder gold dat voor Charles Leclerc en Lando Norris. Gasly verbleef de laatste weken ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in Dubai voor een trainingskamp. “Hallo allemaal, ik hoop dat jullie allemaal in orde zijn. Ik wilde laten weten dat ik positief ben getest op COVID-19”, schreef de Fransman op Twitter. “Ik heb het aan iedereen verteld met wie ik de laatste dagen in contact ben geweest. Ik voel me oké en vervolg mijn trainingsschema vanuit huis terwijl ik in isolatie zit.”

De coronabesmetting van Gasly brengt het totaal aantal besmette F1-coureurs op zes. Gedurende het seizoen raakte Sergio Perez als eerste besmet. Hij miste hierdoor de twee races op Silverstone. Later in het seizoen raakten Lance Stroll en Lewis Hamilton ook besmet met het longvirus, zij moesten hierdoor de races op respectievelijk de Nürburgring en Sakhir aan zich voorbij laten gaan. Deze winter staat de teller dus ook op drie. Norris was na afloop van het seizoen de eerste: hij liep COVID-19 op toen hij op vakantie was in Dubai. Vervolgens testte Leclerc positief nadat hij uit Dubai terugkeerde in Monaco.

Gasly vertelde in de slotfase van het seizoen aan Motorsport.com dat hij rond de Kerst meer vrijheid wilde nemen om familie en vrienden te bezoeken, maar dat voorzichtigheid daarbij wel geboden was. “Ik kwam na twee maanden voor een weekend terug in Frankrijk en mijn vrienden en familie waren er, maar ik moest ze zeggen dat ik ze graag had willen zien, maar dat ik het risico niet wilde lopen. Je weet het ten slotte nooit. Het is frustrerend dat het niet kan. Je hebt een beetje het gevoel dat je in een kooi zit, waarin je niet de vrijheid hebt om te doen wat je wil en de mensen te zien die je wil zien. Na afloop van het seizoen, tijdens de korte periode die we hebben, ga ik proberen om een iets beter sociaal leven te hebben.”