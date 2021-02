‘Perez kan meest succesvolle Mexicaanse F1-rijder ooit worden’

“De Mexicanen hebben hoge verwachtingen van de komst van Perez bij Red Bull”, laat Luis Ramirez, die als journalist werkzaam is voor Motorsport.com LATAM, weten. “Sergio heeft vaak geroepen dat hij een competitief stoeltje nodig heeft om zijn talent te kunnen tonen en nu heeft hij er één. Zelfs mensen die maar af en toe Formule 1 kijken weten dat Red Bull een topteam is, dus er worden geweldige prestaties van Checo verwacht.”

Ramirez heeft er vertrouwen in dat Perez het er goed vanaf zal brengen bij het team uit Milton Keynes. “Naar mijn mening heeft Perez het in zich om de missie die Red Bull hem geeft te doen slagen en het Mercedes oncomfortabel te maken”, aldus Ramirez. “De verwachtingen kunnen worden vergeleken met toen hij een contract bij McLaren tekende voor het seizoen 2013. Destijds werd gedacht dat Checo eindelijk voor overwinningen kon meedoen, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen.” Na in 2012 nog zeven races te hebben gewonnen finishte McLaren in 2013 geen enkele keer op het podium, waarna Perez aan de kant werd geschoven ten faveure van Kevin Magnussen.

“Nu de reglementen bevroren zijn, en Red Bull al heeft aangetoond competitief te zijn, is er geen reden om aan te nemen dat Perez niet regelmatig voor een plek op het podium kan meedoen”, maakt Ramirez zijn verwachtingen concreet. “Ik denk zelfs dat dit een kans voor hem is om nog meer races op zijn naam te schrijven en zo de beste Mexicaanse Formule 1-coureur aller tijden te worden.” Momenteel is Pedro Rodriguez nog de meest succesvolle coureur uit het Midden-Amerikaanse land. De oudste van de gebroeders Rodriguez, naar wie het circuit in Mexico-Stad is genoemd, zegevierde tweemaal in een Grand Prix. Ramirez houdt er wel rekening mee wel dat Perez, die afgelopen jaar in Sakhir zijn eerste overwinning pakte, even zal moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving, na zeven jaar voor hetzelfde team te hebben gereden. “Ik denk dat Perez minimaal vier of vijf races nodig zal hebben om aan zijn nieuwe team te wennen en, belangrijker nog, zijn draai te vinden in een auto die meer om Max Verstappen heen zal zijn gebouwd.”

‘Perez kan van Verstappen een betere coureur maken’

In Nederland wordt Perez gezien als de ideale teamgenoot voor Verstappen bij Red Bull Racing. Een coureur die gepokt en gemazeld is en de snelheid heeft om als tweede pion in de voorhoede te kunnen fungeren. Volgens Ramirez zal Perez echter niet bij voorbaat genoegen nemen met de tweede viool. “Perez heeft nog niet eerder in een situatie gezeten waarin hij zich in een rol als tweede coureur hoefde te schikken”, merkt hij op. “Als hij er tijdens het eerste deel van het seizoen in slaagt om zijn achterstand op Verstappen beperkt te houden, zal het moeilijk voor hem worden om zijn eigen ambities om voor het kampioenschap mee te vechten aan de kant te zetten. Want hij weet dat dit een unieke kans is, één die waarschijnlijk niet nog eens voorbij komt. Hij zal dan dus niet zomaar zijn positie op de baan opgeven.”

De situatie wordt anders als het verschil in punten tussen Verstappen en Perez halverwege het seizoen al wat groter is, denkt Ramirez. “Sergio heeft zich altijd een teamspeler getoond, bij elke formatie waarvoor hij gereden heeft. Of het nu gaat om Sauber, McLaren, Force India of Racing Point. Hij heeft altijd begrepen dat het belangrijk is om het team te helpen en dat dit hem in een betere positie kan brengen als er over een nieuw contract moet worden gesproken.” Perez heeft vooralsnog een eenjarig contract bij Red Bull. “Als de situatie zo is dat hij zelf geen kans meer maakt op het kampioenschap, maar Verstappen nog wel, dan zal hij Max helpen. Want als hij een goede bondgenoot van Max is, verzekert hij zichzelf van een tweede jaar bij Red Bull.”

Perez had het eerder bij Force India flink aan de stok met teamgenoot Esteban Ocon. De intense rivaliteit tussen de twee resulteerde in meerdere botsingen op de baan, waardoor er veel punten verloren gingen voor het team uit Silverstone. Verstappen heeft op dat vlak ook al een en ander meegemaakt. Denk aan zijn momenten met Daniel Ricciardo in Azerbeidzjan en Hongarije. Ramirez ziet het tussen Perez en Verstappen niet op een dergelijke manier misgaan. “Dat verwacht ik niet. In elk geval niet van de kant van Perez. Hij heeft veel geleerd van het gevecht met Ocon, want in die twee jaar dat hij met Esteban aan het knokken was, had hij veel meer podiumplaatsen kunnen pakken als die incidenten er niet waren geweest. Ik denk dat Sergio Verstappen kan helpen om volwassen te worden op dit punt en dat hij zo een betere coureur van hem kan maken.”

‘Perez mikt niet op Verstappen, maar op Bottas’

Speculeren of Perez bereid zou zijn om Verstappen te helpen als de Nederlander om de titel meestrijdt is leuk en aardig, maar dan moet Red Bull wel eerst met een auto komen waarmee dat mogelijk is. Wat de verwachtingen in Mexico zijn van Red Bull in 2021? “Iedereen weet dat Red Bull een van de beste teams is, maar de dominantie van Mercedes lijkt moeilijk te stoppen”, aldus Ramirez. “Red Bull heeft echter één voordeel ten opzichte van Mercedes: ze hebben twee coureurs die hongerig zijn naar succes en extreem gemotiveerd zijn. Verstappen is jong, maar heeft al de reputatie Hamiltons grootste luis in de pels te zijn op het circuit. En Perez verkeert in de vorm van zijn leven. Ik denk eigenlijk dat het eerste doel van Sergio niet eens het verslaan van Verstappen zal zijn. Checo zal op de eerste plaats met Valtteri Bottas willen afrekenen. Want als hij dat voor elkaar krijgt en zo druk kan zetten op de Mercedes-rijders, dan zou dat wel eens de weg kunnen vrijmaken naar een situatie waarin een van de twee Red Bull-coureurs voor het kampioenschap kan vechten.”

In Mexico wordt al uitgekeken naar de thuisrace van Perez, laat Ramirez weten. De Mexicaanse Grand Prix, die in 2017 en 2018 werd gewonnen door Verstappen, wordt volgens de huidige planning op 31 oktober verreden. “Iedereen kijkt uit naar deze race vanwege de recente successen van Red Bull op het Autodromo Hermanos Rodriguez”, zegt Ramirez. “Het is maar een paar Mexicaanse coureurs gelukt om een internationale race te winnen op dit circuit en in de Formule 1 is het nog nooit gebeurd. Stel je eens voor dat Perez in Mexico zou winnen! Het zou een gekkenhuis worden. Niet alleen op het circuit, maar in de gehele hoofdstad. In Mexico worden overwinningen van de nationale voetbalploeg traditioneel gevierd bij de Engel van de Onafhankelijkheid, een monument aan de Paseo de la Reforma. Als Perez de race in Mexico wint, verwacht ik vergelijkbare taferelen!”

VIDEO: In gesprek met Red Bull-coureur Sergio Perez