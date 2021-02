Tost: Andere merken willen vooral tijdrekken ten koste van Red Bull

Na het vertrek van Honda wil Red Bull zoals bekend in eigen beheer verder met de krachtbronnen van Japanse makelij. Die wens heeft een slepend politiek spel opgeleverd. Zo was Mercedes in eerste instantie ronduit voor het bevriezen van de motorische doorontwikkeling, maar draaide Toto Wolff een beetje bij toen duidelijk werd dat het plan ook een 'vangnet' omvat. Deze verkapte 'balance of performance' moet mindere goden extra kans geven om de achterstand te verkleinen. Mercedes is daar geen voorstander van, maar met de steun van Renault en de Ferrari-aangedreven teams moet het plan alsnog doorgang vinden.

In de komende weken moeten er eindelijk spijkers met koppen worden geslagen, al is dat rijkelijk laat. In oktober gaf Helmut Marko immers aan 'snel duidelijkheid te willen hebben'. Dat is niet gelukt, volgens Tost vooral door de houding van rivalen. "Dit is het gebruikelijke spelletje van merken die vooraan rijden", legt de AlphaTauri-teambaas aan Motorsport Magazin uit. "Ook al zeggen ze naar buiten toe wel steeds dat ze akkoord zijn, eigenlijk zijn ze het nog niet helemaal met elkaar eens en willen ze vooral tijdrekken." Dat laatste zou beide Red Bull-teams minder tijd gunnen om het eigen motorenprogramma goed in te richten. Dat zou rivalen volgens Tost dan weer een voordeel op het circuit kunnen verschaffen.

Hereniging met Renault niet aan de orde

In theorie is er ook nog een andere uitweg mogelijk: een hereniging met Renault. Als Red Bull geen motor kan krijgen maar wel verder wil in de sport, dan schrijft het reglement voor dat de motorleverancier met de minste klantenteams moet leveren. Dat ziet Tost echter niet zo snel gebeuren. "Renault heeft een eigen fabrieksteam. Ik kan me maar moeilijk voorstellen dat we daar een motor vinden waarmee we succesvol kunnen zijn. Je moet ook aannemen dat Red Bull en Mateschitz andere wensen hebben. Ze willen graag voor het wereldkampioenschap vechten en hebben daar een bepaalde motor voor nodig." In theorie dreigt dan een vertrek uit F1, al is dat momenteel niet aan de orde. Een 'gewone' meerderheid volstaat immers voor het eigen motorenplan van Red Bull en die lijkt zich wel af te tekenen. Komende donderdag wordt er wederom overlegd, uiterlijk 21 februari moet er middels een stemronde duidelijkheid komen.

