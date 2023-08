Als het aan Carlos Sainz ligt, ligt zijn toekomst bij Ferrari. De Spaanse coureur weet dat zijn contract aan het einde van 2024 afloopt, maar heeft meermaals de hoop uitgesproken dat er daarna een meerjarig contract ondertekend kan worden. De Madrileen wil graag voor het einde van de huidige jaargang duidelijkheid hebben om zo stabiliteit te hebben voor de toekomst. "Ik ga daar niet over liegen, maar ik vind het niet leuk dat ik straks een contract heb waarmee ik niet zeker weet waar ik volgend jaar rij", liet de Spanjaard al optekenen in juni. "Dat heb ik met Red Bull en Renault al gehad en dat is als atleet en coureur geen ideale situatie. Dat hoort niet zo. Daarom wil ik deze winter al weten wat we gaan doen."

Ook Ferrari-teambaas Frederic Vasseur vindt dat er in de winter al duidelijkheid moet komen: "Carlos en ik vinden elkaar daarin. We stellen vaak dezelfde vraag en geven vaak hetzelfde antwoord: Er is nog genoeg tijd om te onderhandelen, we hebben namelijk een contract voor nog achttien maanden. Wel is het zo dat zijn management en wij graag voor volgend seizoen weten wat we gaan doen. We moeten actie ondernemen en een keuze maken voor het einde van het seizoen. We hebben daar nog vier of vijf maanden de tijd voor, maar we zijn het volledig met het management van Carlos eens dat we met elkaar moeten praten."

Sainz wordt veel gelinkt aan het nieuwe Audi-project, terwijl Mercedes-rijder Lewis Hamilton naar verluidt op de verlanglijst van Ferrari staat. Vasseur ontkent in alle toonaarden dat er sprake is van een eventuele komst van de zevenvoudig wereldkampioen. "We weten dat hij nog in onderhandeling is, net als de afgelopen tien jaar", vertelt de teambaas. "Ik weet niet of er een probleem is en wat dat probleem is. Eerlijk gezegd ben ik daar ook niet op gefocust. Ik focus me op het ontwikkelen van ons team, niet op de discussie tussen Toto en Lewis."