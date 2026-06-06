Ferrari-teambaas Vasseur mist zaterdag F1 Monaco om medische redenen

Vrijdag was Ferrari-teambaas Frédéríc Vasseur gewoon nog van de partij op het Circuit de Monaco tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco. De Fransman zag toen dat zijn coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton de eerste twee posities voor zich opeisten in beide oefensessies. Daarmee bevestigde Ferrari zijn status als de favoriet voor pole-position in het prinsdom.

Zaterdag om 16.00 uur moet het gebeuren voor de Scuderia, maar Vasseur is er dan niet bij. 's Ochtends heeft Ferrari via zijn kanalen op sociale media laten weten dat hij zaterdag niet aanwezig is op het circuit. De reden daarvoor is medisch van aard, al wil het team niet kwijt wat er precies aan de hand is met de teambaas.

"Fred Vasseur zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit. Na enkele medische controles blijft Fred onder observatie staan in een lokale medische faciliteit", meldt Ferrari. "Er wordt verder geen medische informatie verspreid. We wensen Fred een snel herstel en we kijken ernaar uit om hem snel weer op het circuit te zien."

Uit het korte statement van Ferrari blijkt dat Vasseur in ieder geval de zaterdagse actie voor de F1 GP van Monaco aan zich voorbij moet laten gaan. Of hij er zondag wel weer bij is als de race in het prinsdom wordt verreden, is dus nog niet duidelijk.