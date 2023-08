Tsunoda: Nyck de Vries meer een vriend, al helpt Red Bull-kennis Ricciardo

Nu Zandvoort het decor is voor de eerste race na de zomerstop staat er zoals bekend nog maar één thuisrijder op de Formule 1-grid. Nyck de Vries is afwezig nadat hij terzijde is geschoven door Helmut Marko. Het maakt dat Yuki Tsunoda voor het derde raceweekend op rij Daniel Ricciardo aan zijn zijde heeft als teamgenoot. Afgaande op de eerste twee weekenden stelt Tsunoda dat de samenwerking met zijn teamgenoot behoorlijk is veranderd ten opzichte van de eerste tien races.

'De Vries meer een vriend, Red Bull-kennis Ricciardo waardevol'

"Het is heel anders", begint Tsunoda zijn antwoord op de vraag van Motorsport.com. "Nyck had natuurlijk veel minder ervaring in de Formule 1 dan Daniel, daardoor moest Nyck zelf ook nog een beetje ontdekken wat hij in de Formule 1 zou kunnen. Nyck moest zich aanpassen aan het team, terwijl Daniel een heel duidelijk doel voor ogen heeft. Hij heeft veel vertrouwen en zoals gezegd ook veel ervaring, dat hoor je terug in de meetings met engineers. In dat opzicht is het makkelijker voor me om Pierre Gasly te vergelijken met Daniel. Nyck is een hele andere coureur en heeft ook een hele andere route afgelegd naar F1. Nyck kwam uit de Formule E zonder noemenswaardige F1-ervaring en Daniel is juist één van de grote mannen binnen Red Bull geweest, die vocht met Sebastian Vettel en met Max Verstappen."

Gevraagd of er ook aspecten van De Vries zijn die Tsunoda mist, wijst de Japanner naar de gedetailleerde feedback en naar zijn persoonlijke relatie met de 28-jarige coureur uit Friesland. "Vanaf het eerste moment was de feedback van Nyck al heel erg gedetailleerd. Op dat vlak heb ik veel van hem geleerd en zit ik nu nog steeds niet op zijn niveau. Op persoonlijk vlak heb ik meer een soort van vriendschap met Nyck. Daniel heb ik twee races geleden natuurlijk pas echt goed ontmoet. We werken prima samen, maar op een donderdag zoals nu praatte ik bijvoorbeeld meer met Nyck, ook gewoon als vriend. Dat aspect mis ik natuurlijk wel aan hem."

'Wilde in Spa aan team laten zien dat ze op mij kunnen vertrouwen'

Dat gezegd hebbende denkt Tsunoda dat Ricciardo het worstelende zusterteam van Red Bull wel op het juiste spoor kan zetten. "De feedback van Nyck was zoals gezegd goed, al weet Daniel vanuit zijn Red Bull-tijd meer wat je nodig hebt voor een snelle auto. Hij heeft bij Red Bull Racing gereden en die kennis neemt hij natuurlijk mee naar ons." Ook voor Tsunoda zelf is de komst van Ricciardo een soort wake-up call geweest, zo erkent hij ik de paddock. "Toen Daniel in Hongarije bij het team kwam, zat hij meteen voor mij. Daardoor legde ik mezelf voor Spa ineens veel meer druk op. In Hongarije baalde ik enorm van mezelf, al weet ik nu wel waarom het toen niet helemaal liep. Het Spa-weekend was in dat opzicht erg belangrijk, ook omdat ik niet met dat slechte gevoel de zomerstop en de tweede seizoenshelft in wilde gaan. Ik wilde aan het team laten zien dat ik de coureur ben waar ze op kunnen vertrouwen en dat ik de punten binnen kan halen."