Lewis Hamilton kwam in het Formule 1-seizoen 2007 de koningsklasse binnen en is momenteel een van de meest ervaren coureurs op de grid. Zijn eerste van zeven wereldkampioenschappen won de Brit met McLaren in 2008, maar domineren begon de 38-jarige coureur met Mercedes vanaf 2014 te doen. Hamilton won in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 nog eens zes titels en kreeg geregeld te horen dat zijn dominantie negatieve invloed had op de sport.

Op dit moment is Red Bull de beste in de koningsklasse. De RB19 is in handen van Max Verstappen ongenaakbaar. De Nederlander won al tien van de twaalf wedstrijden in 2023, terwijl teamgenoot Sergio Perez twee op zijn naam schreef. Dit betekent dat Red Bull Racing voorlopig een score van 100 procent heeft. Op dit moment wordt gezegd dat het Oostenrijkse merk de sport kapotmaakt, al is Hamilton het daar niet mee eens, ondanks zijn eerdere kritiek. Welk advies kan hij Red Bull geven?

"Ik hoef ze geen advies te geven", zegt de Mercedes-coureur in gesprek met M4 Sport. "Ze weten wat ze doen. Ze domineerden eerder al. Die dominantie is natuurlijk hun 'fout', zij hebben simpelweg het beste werk geleverd. Tegen mij zeggen de fans: 'Ja, maar jij had ook een dominante auto en nu klaag je'. Zo is het niet. Zelfs toen wij helemaal vooraan reden wilden we de beste competitie en dat het dichtbij elkaar zat. Dat was als kind onze droom. Dat is waarom we racen. Niemand wil, althans ik niet als kind, elke keer meerdere seconden voorsprong hebben." Hamilton begrijpt ook waarom het extreem lastig is om het gat naar Red Bull te dichten. "Zodra je al met een voorsprong begint en die buffer hebt, lijkt het eenvoudiger. Qua ontwikkeling boekt iedereen soortgelijke progressie gedurende het seizoen. Het is lastig om het gat te dichten. Nu nog meer door het budgetplafond."

Huidige F1-reglement werkt

Toch hoopt de man uit Stevenage dat de mannen en dames in Milton Keynes genieten van de huidige vorm. "We hadden natuurlijk eerder al de tijdperken met Michael, McLaren, Red Bull en Mercedes. Nu is het dan weer Red Bull. Voor hun vind ik het geweldig. Deze glorie moeten ze koesteren en van genieten. Wij werken in ieder geval zo hard mogelijk om de dominantie een halt toe te roepen, al kan het best zo zijn dat dit gewoon hun tijdperk wordt. Dat zagen we in het verleden ook al. In onze sport is het wel nodig om aan het reglement te blijven werken. We moeten fans niet een intense strijd met meerdere teams ontnemen."

Het nieuwe technische reglement deed begin 2022 zijn intrede. Om de auto's dichter achter elkaar aan te kunnen laten gaan, keerde F1 terug naar het grondeffect. Hoewel het gat naar Red Bull riant is, ziet Hamilton daarachter dat de nieuwe regelgeving zijn werk begint te doen. "Tussen Mercedes, Ferarri en Aston Martin zit het voor P2 dichtbij elkaar. Dat is gaaf. Het is nu zaak om de gaten naar de achter- en voorhoede kleiner te laten worden. Dat zou voor de fans heel gaaf zijn. Ik zou als racefan dat elk weekend wel willen zien dan."

