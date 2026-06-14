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Vasseur: "Hamilton had ook zonder VSC de race gewonnen"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur twijfelt er niet aan dat Lewis Hamilton ook zonder een Virtual Safety Car naar de overwinning was gereden in Barcelona.

Erwin Jaeggi Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton bezorgde Ferrari zondag de eerste Grand Prix-zege van het seizoen. De Brit kwam aan de leiding nadat George Russell en Andrea Kimi Antonelli hun tweede pitstop hadden gemaakt, waarna een Virtual Safety Car voor een uitvalbeurt van Fernando Alonso ervoor zorgde dat hij zonder positieverlies zijn laatste geplande pitstop kon maken. Volgens teambaas Frédéric Vasseur had Hamilton echter ook zonder VSC als winnaar over de streep zou zijn gekomen.

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"We zouden de race hebben gewonnen, misschien met een iets kleinere marge", antwoordde Vasseur op de vraag waar Hamilton zou zijn geëindigd zonder de VSC. "We zaten op dat moment al in een goede situatie met een verse set banden. Ik wil niet allerlei berekeningen maken over wat er zou zijn gebeurd met dit of dat, maar ik denk dat we al in een heel sterke positie zaten."

Voor Ferrari betekende de overwinning een belangrijke opsteker na een wisselvallig eerste deel van het seizoen. Toch waarschuwde Vasseur ervoor om niet te vervallen in voorbarige conclusies. Volgens hem is de prestatie van het team vooral het resultaat van een proces dat al langer gaande is.

"Er is vandaag niets veranderd ten opzichte van vorige week", benadrukte hij. "Het resultaat is anders, maar de inzet van de mensen in de garage, in Maranello, van Lewis en van Charles was exact hetzelfde. We moeten rustig blijven. Het is niet zo dat vandaag alles magisch is nadat het dat vorige week niet was."

Wel ziet de Fransman duidelijke tekenen dat Ferrari de juiste richting heeft gevonden. Na een sterk weekend in Canada en een competitief optreden in Monaco wist de Scuderia ook in Barcelona vanaf de eerste trainingen vooraan mee te draaien. Zowel Hamilton als Charles Leclerc waren het hele weekend snel onderweg, waarna Hamilton die snelheid zondag wist om te zetten in een overwinning.

Volgens Vasseur is het echter nog veel te vroeg om te spreken van een structurele machtsverschuiving ten opzichte van Mercedes of McLaren. De omstandigheden in Barcelona waren volgens hem extreem en niet representatief voor de rest van het seizoen. "We moeten daar voorzichtig mee zijn", legde hij uit. "Het is niet dat je omdat je één goed weekend hebt gehad, ineens ieder weekend iedereen gaat verslaan. We zaten allemaal op de limiet wat betreft bandenslijtage. En je kunt met dezelfde auto op hetzelfde circuit een goede of een slechte stint rijden."

De Ferrari-teambaas verwacht dat de titelstrijd vooral zal worden bepaald door de snelheid waarmee teams hun auto's blijven ontwikkelen. "Ik denk dat dit kampioenschap zal worden beslist door het vermogen van teams om prestaties aan de auto toe te voegen", zei hij. "Wij hebben dit weekend iets meegebracht, andere teams misschien niet. Zij zullen binnenkort weer updates introduceren en wij ook. Daar zal uiteindelijk het verschil worden gemaakt."

Titelkansen?

Vasseur was daarnaast lovend over de manier waarop Hamilton zich na een moeilijke periode heeft teruggevochten. De zevenvoudig wereldkampioen kende vorig jaar momenten van frustratie en twijfelde regelmatig aan zichzelf, maar bleef volgens zijn teambaas onverstoorbaar werken. "Ik heb daar geen enkele verdienste in", stelde Vasseur. "Dat is volledig Lewis zelf. Hij heeft moeilijke momenten gekend, maar wist telkens een reset te maken en bleef pushen. Dat hij iedere keer weer naar de fabriek kwam om met het team te werken, is een enorme motivatie geweest voor iedereen."

Ondanks de overwinning en Hamiltons opmars in het kampioenschap weigert Vasseur vooruit te kijken naar mogelijke titelkansen. "Twee weken geleden hoorde ik dat alles een ramp was en nu hebben we het ineens over het wereldkampioenschap", glimlachte hij. "Dat is niet de juiste aanpak. We moeten met exact dezelfde instelling naar de volgende race in Oostenrijk gaan als waarmee we dit weekend hebben gewerkt. Stap voor stap blijven verbeteren, dat is waar onze focus ligt."

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