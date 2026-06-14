Hamilton na eerste Ferrari-zege: "We hebben de hoop nooit verloren"

Lewis Hamilton kon zijn geluk niet op nadat hij zondag de Grand Prix van Barcelona-Catalonië op zijn naam had geschreven. De zevenvoudig wereldkampioen bezorgde Ferrari daarmee de eerste overwinning van het seizoen én zijn eerste sinds de Grand Prix van België in 2024. Hamilton liet weten dat hij na een moeizame start van zijn Ferrari-avontuur nooit het geloof in een ommekeer heeft verloren.

De overstap van Mercedes naar Ferrari werd eind 2024 aangekondigd als een van de grootste transfers in de geschiedenis van de Formule 1. Hamilton kende vorig jaar echter een moeilijke aanpassingsperiode bij de Italiaanse renstal en stond regelmatig voor de uitdaging om het maximale uit een auto te halen die niet altijd aansloot bij zijn rijstijl. Maar dit jaar lijkt hij helemaal zijn draai te hebben gevonden bij Ferrari.

"Allereerst wil ik iedereen hier bedanken, mijn team bij Ferrari, iedereen in de fabriek en Fred Vasseur omdat hij in mij geloofde en mij naar dit team heeft gehaald", vertelde Hamilton direct na afloop van de race. "Vorig jaar begon ik aan deze droom, maar toen leek het soms bijna onmogelijk. We hebben de hoop echter nooit opgegeven. En het team bleef mij steunen."

Hamilton benadrukte dat Ferrari de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om de situatie om te draaien. "We hebben ontzettend veel veranderingen doorgevoerd en veel verbeteringen aangebracht. Daarnaast heb ik de beste fanbase die een sportman zich kan wensen. Dus dank aan iedereen."

De overwinning was voor Hamilton zijn 106e Grand Prix-zege. Toch neemt deze volgens hem een bijzondere plaats in tussen alle successen die hij eerder behaalde. "Ze zijn allemaal speciaal op hun eigen manier, maar deze voelt anders", stelde hij. "Toen ik jong was, zag ik Ferrari altijd winnen op televisie. Tijdens mijn eigen carrière keek ik vaak naar de schermen en vroeg ik me af hoe het zou voelen om in een Ferrari te winnen. Nu is dat moment gekomen."

Volgens Hamilton is het succes het resultaat van een collectieve inspanning. "Iedereen heeft hier zo hard voor gewerkt. Iedereen verdient dit. Daarom ben ik hen voor altijd dankbaar. Hopelijk is dit pas de eerste van vele overwinningen. De pitstops waren geweldig vandaag, de strategie was perfect en de auto voelde fantastisch aan. Forza Ferrari."

Terug naar de basis

De Brit verklaarde dat zijn recente vormverbetering niet uit de lucht komt vallen. Hij voelt zich zowel binnen als buiten de cockpit steeds sterker. "Ik ben bezig om terug te keren naar mijn basis", zei Hamilton. "Mijn voorbereiding is uitstekend geweest. Ik heb enorm hard getraind om vandaag hier te staan. Achter de schermen wordt ontzettend veel werk verricht. Maar het team geeft mij ook vertrouwen met de veranderingen die we hebben doorgevoerd. Ze geloven in de keuzes die ik heb voorgesteld en in de richting die we zijn ingeslagen."

Dat proces begint volgens Hamilton nu vruchten af te werpen. "Langzaam zien we alles samenkomen. Daarnaast zit ik gewoon goed in mijn vel. Ik ben gelukkig in mijn leven en ik hou van wat ik doe. Er is geen mooier gevoel dan het besturen van een Formule 1-auto."

Door het uitvallen van Andrea Kimi Antonelli liep Hamilton bovendien 25 punten in op de leider in het wereldkampioenschap. De Ferrari-coureur wil echter nog niet te ver vooruitkijken. "Er is nog een lange weg te gaan", waarschuwde hij. "Zij hebben nog steeds veel snelheid, dat hebben we vandaag gezien. Maar wij blijven werken en blijven proberen het gat te dichten. Het is nog niet voorbij, dat is zeker."