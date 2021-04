Tost over ambities AlphaTauri: "Vijfde plaats moet het doel zijn"

De Oostenrijker is de langstzittende teambaas in de Formule 1 en zag sterren als Sebastian Vettel, Max Verstappen en Daniel Ricciardo komen en gaan. In gesprek met Speedweek is hij vol lof over zijn huidige rijdersduo Gasly en Tsunoda. Wel verwacht hij in het komende seizoen iets meer van ze dan er in tijdens de Grand Prix van Bahrein uitkwam.

“Pierre presteerde erg goed in de kwalificatie, het werd bijna de vierde startplaats. Met Yuki zaten we [in de kwalificatie] fout met de bandenkeuze. Hij had de optieband nodig gehad, maar aan de andere kant wilden we geen discussie beginnen over een andere behandeling of zelfs een nadeel. In de race startte Pierre goed, maar de safety car na het ongeval van Nikita Mazepin deed ons veel pijn. Zijn medium banden hadden meer tijd nodig om op temperatuur te komen, waardoor hij in het nadeel was ten opzichte van zijn directe concurrenten op de zachte compound. Hij verloor een paar plaatsen wat vervolgens ook leidde tot schade aan de voorvleugel.” Gasly moest naar binnen voor een nieuwe vleugel en reed verder voor spek en bonen mee.

Tusnoda daarentegen reed zowaar de punten in, niet gek voor een rookie. “Voor Yuki was het belangrijk om wedstrijdkilometers te maken. Hij deed alles goed, reed foutloos. De negende plaats was goed, het had zelfs de zevende of achtste kunnen zijn. Pierre had zonder het incident op P4 of P5 kunnen eindigen, dus vanuit dat oogpunt hebben we veel punten verloren.”

Met Gasly en Tsunoda heeft Tost twee echte racers in huis, maar ook de bolide, de AT02, is dit seizoen een echt wapen. “We hebben kleine verbeteringen doorgevoerd aan het chassis, maar het grootste voordeel komt van Honda met de veel krachtigere motor. Ik zou zeggen dat 70 procent van onze vooruitgang te danken is aan de Japanners, en 30 procent aan de auto zelf.” Het pakket van coureurs en wagen heeft tot een bijstelling van de ambities geleid: “Ik verwacht dat we regelmatig in Q3 terecht kunnen komen en in de race in de punten moeten kunnen rijden. Voor het team moet de vijfde plaats bij de constructeurs het doel zijn.” Vorig seizoen eindigde het team op de zevende stek.