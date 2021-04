Doorgaan Grand Prix van Canada steeds onzekerder

De Formule 1-organisatie vindt dat op zich geen probleem, maar verwacht wel dat de promotor van de race dan alsnog zes miljoen dollar extra op tafel legt om de Grand Prix door te laten gaan. Dat bedrag komt bovenop de bijna 19 miljoen dollar die de promotor sowieso al aan de Formule 1 moet afdragen.

Zonder inkomsten van de toeschouwers is de kans gering dat de organisatie en de lokale overheid dat bedrag ook daadwerkelijk op tafel krijgen. De Formule 1 wil echter al op korte termijn weten waar het aan toe is en verwacht in de loop van komende week duidelijkheid. En dus doet de burgemeester van Montreal in de Canadese krant La Presse een oproep aan de nationale overheid. "Voor ons is de Formule 1 belangrijk. De boodschap die we naar alle partners willen sturen is dat we veel belang hebben bij dit evenement", aldus Valerie Plante. "We hopen dat het op dezelfde datum zal worden gehouden als gewoonlijk. Er zijn nog veel details te regelen, maar ik hoop echt dat onze partners net als wij aan boord zullen zijn om ervoor te zorgen dat het evenement deze zomer doorgaat."

De Grand Prix van Canada werd vorig jaar ook al afgelast, ook toen gooide corona roet in het eten. Mocht de race op het Circuit Gilles Villeneuve inderdaad opnieuw niet door kunnen gaan dan zou Turkije – net als vorig jaar – klaar staan om als gastheer op te treden. Hoewel een tweede afgelasting op rij de populariteit van de Formule 1 in Canada weinig goed zou doen, hoeft Montreal niet te vrezen de koningsklasse van de autosport definitief te verliezen. Canada zou een overeenkomst met de Formule 1 hebben tot tenminste 2029.