Wolff: Mercedes staat voor een 'lastige beslissing'

Het nieuwe reglement voor 2022 moet ervoor zorgen dat de Formule 1-races weer spannend worden, maar voor de teams brengt het een ingrijpende verandering met zich mee. Uit vrees om in een vroeg stadium achterop te raken met de ontwikkeling van de nieuwe wagen, moeten F1-teams zorgvuldig bekijken wanneer ze de focus naar het nieuwe pakket verleggen. In het geval van Mercedes mag dit niet gepaard gaan met het verliezen van de titelstrijd in 2021.

Zeker nu het verschil met Red Bull een stuk kleiner lijkt dan de afgelopen seizoenen, staat Mercedes voor een lastige beslissing. Teambaas Wolff stelt dat er geen duidelijke richtlijn is wanneer er met de nieuwe wagen begonnen moet worden, maar denkt dat alle teams hier rekening mee moeten houden. “Het wordt voor alle teams hetzelfde omdat we een balans moeten vinden tussen de wagen en power-unit voor dit seizoen en het werk voor 2022”, gaf Wolff in gesprek met Motorsport.com toe. “We kunnen het ons niet veroorloven om niet te presteren in 2021. Maar aan de andere kant gaat het reglement van 2022 heel wat jaren mee. Zodra je begint met een achterstand, wordt het heel lastig dat goed te maken. Wat dat betreft moet je de balans vinden en dat is in zekere zin een lastige beslissing. Daar denken we goed over na.”

'Ander gevoel bij Mercedes'

Hoewel Mercedes de openingswedstrijd van het seizoen in Bahrein won, stelt Wolff dat Red Bull op dit moment de snellere auto heeft. Nadat de formatie uit Brackley de afgelopen jaren domineerde, is het gevoel niet hetzelfde. “Het voelt zeker anders”, aldus Wolff. “Door de reglementswijziging voor dit jaar hebben we wellicht iets meer te compenseren. Wanneer we de wagens op de baan brachten, werd dat al snel duidelijk. Maar het is wat het is en nu moeten we gewoon zorgen dat we het zo goed mogelijk doen.”