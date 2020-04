Officieel: Formule 1 stelt ook GP van Canada uit door corona

Na het uitstellen van alle geplande races tot medio juni en het definitief afgelasten van de wedstrijd in Monaco stond Canada enige tijd als seizoensopener gepland. Maar de seinen voor een race in Montreal sprongen gaandeweg steeds meer op rood. Meer en meer sportevenementen in Noord-Amerika werden geschrapt en de Canadese overheid heeft - net als in nagenoeg alle landen - vergaande maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding tegen te gaan.

Het organiseren van een Formule 1 Grand Prix past daar vanzelfsprekend niet bij. En dus kwam dinsdagavond alsnog het nieuws naar buiten dat eigenlijk niet uit kon blijven: na de races in Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje en Azerbeidzjan is ook de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve voorlopig van de baan. Uitgesteld dus. De Canadese GP-organisatie heeft dat besluit middels een persbericht formeel bevestigd.

Carey: Uitstel, maar geen afstel

"Het besluit is niet lichtzinnig genomen", laat de lokale promotor in het officiële statement weten. "De afgelopen maand hebben we voortdurend contact onderhouden met de Formule 1 en met vertegenwoordigers van de stad Montreal als ook met de provinciale en federale overheid. We hebben meegekregen dat er richtlijnen zijn uitgevaardigd en volgen natuurlijk de deskundige voorschriften van onze autoriteiten. Onze gedachten gaan vooral uit naar alle mannen en vrouwen die eindeloos werken om ons gezond, veilig en gevoed te houden in deze onzekere tijden."

Formule 1-CEO Chase Carey benadrukt dat met klem het om uitstel gaat en zeker niet om afstel. De race in Canada moet met andere woorden een plek krijgen op de nieuwe kalender. "We hebben de afgelopen weken nauw samengewerkt met onze vrienden van de Canadese Grand Prix en steunen hen volledig bij het nemen van dit noodzakelijke besluit, om zo de veiligheid van alle fans en de F1-gemeenschap te kunnen waarborgen", vult hij aan. "We kijken er altijd naar uit om naar Montreal af te reizen. En alhoewel we ditmaal iets langer moeten wachten, zullen we een geweldige show opvoeren als we later dit jaar alsnog [in Montreal] aankomen".