Tost: "AlphaTauri verliest twee miljoen per niet gereden race"

Volgens de Oostenrijker kost elke niet verreden Grand Prix zijn team zo’n twee miljoen euro. Dat komt vooral door het wegvallen van sponsorinkomsten, aldus Tost: “De contracten zijn zo opgesteld dat we proportioneel inkomsten verliezen als er niet gereden wordt. De afgesproken bedragen gaan dan omlaag.”

Dan is er ook nog het verlies aan TV-inkomsten. Dat geld wordt door Formula One Management opgehaald en vervolgens via een ingewikkelde sleutel verdeeld over de tien teams. Mochten er in een seizoen minder dan vijftien races worden verreden dan hoeven de TV-zenders niet langer de contractueel afgesproken bedragen over te maken. Ook het wegvallen van de inkomsten van de promotors weegt zwaar op de balans. Tost waarschuwt dat dan ook dat er snel iets moet gebeuren om de teams te redden. “Als we in juli weer gaan racen dan komen we er waarschijnlijk met een blauw oog vanaf. Maar als dat niet lukt dan wordt het lastig.”

Financiële catastrofe dreigt

De Formule 1 houdt er voorlopig rekening mee dat het dit jaar vijftien tot achttien races kan organiseren met een start op 28 juni in Frankrijk. Maar de kans dat er op Paul Ricard gereden kan worden is niet groot. De hoop is nu gevestigd op Oostenrijk en eventueel Groot-Brittannië. Als de Red Bull Ring en Silverstone in juli elk twee races kunnen organiseren en de situatie in de zomer verder stabiliseert dan zouden er dit seizoen nog wel eens vijftien races gereden kunnen worden. Zo niet dan ziet Tost het somber in: “Als er het hele jaar niets binnenkomt dan kon het wel eens kritiek worden. Zonder inkomsten dreigt natuurlijk een financiële catastrofe.”

De teams hebben gisteren met de Formule 1-organisatie gesproken over een verlaging van het budgetplafond. Een prima discussie, maar niet iets waar Tost zich nu echt druk over maakt: “Alle bedrijven zijn dicht. Er wordt nergens omzet gedraaid. Hoe kunnen we dan nu al weten hoeveel miljoen we in de toekomst te besteden hebben? Het is op dit moment vrij hypothetisch om over een budgetplafond te praten. Daarvoor moeten we op zijn minst een bepaald uitgangspunt hebben en dat kan alleen Liberty Media ons bieden. Zij zijn verantwoordelijk voor de inkomsten van sponsoring, TV-rechten en promotors. Als zij niets te verdelen hebben dan hebben we niet veel uit te geven.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll