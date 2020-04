FIA bevestigt: F1-fabrieken blijven langer dicht door coronavirus

Om na een uitgestelde start alsnog een fatsoenlijk F1-seizoen te kunnen organiseren, besloten de Formule 1 en FIA in een eerder stadium al om de zomerstop naar voren te halen. De zomerstop zou zodoende niet in augustus plaatsvinden, maar alvast in maart en april. Hetzelfde zou gelden voor de verplichte 'shutdown' die bij zo'n zomerpauze hoort. Normaliter moeten de fabrieken twee weken dicht, maar in het licht van de mondiale COVID19-uitbraak werd die periode verlengd tot 21 dagen.

Deze periode is nu nogmaals verlengd. Teams moeten de deuren niet drie weken gesloten houden, maar zelfs langer dan een maand. Eerder liet Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur al aan Motorsport.com weten dat hij serieus rekening hield met zo'n verlenging. Zijn voorspelling is nu werkelijkheid geworden. Na een online stemming zijn alle teams akkoord gegaan met een verlenging van de shutdown tot 35 dagen. Hetzelfde geldt voor alle motorleveranciers, zij moeten het werk eveneens voor 35 dagen neerleggen. Het World Motor Sport Council heeft deze veranderingen officieel bekrachtigd en laat weten dat alle teams deze 35 dagen rust ergens in de maanden maart, april en mei moeten inplannen. Als de situatie daarom vraagt, is verdere verlenging van de shutdown niet uitgesloten.

F1 werkt aan plannen om kosten beperkt te houden

Het betekent concreet dat al het ontwikkelingswerk nog langer stilligt en dat personeelsleden - voor zover overheden dat nog niet voorschrijven - langer vanuit huis werken. Naast deze ingreep werkt de Formule 1 op nog meer fronten aan kostenbesparing. Zo overweegt men een systeem met 'tokens' waarin de 2020-auto's maar in beperkte mate worden doorontwikkeld richting volgend jaar. Als het gaat om een nieuwe kalender wordt er gesproken over meerdere races op hetzelfde circuit. Zo zouden Spielberg en Silverstone met alle plezier meerdere races huisvesten. Naast deze ingrepen willen bepaalde teams nog een stap verder gaan: de mindere goden pleiten voor verdere verlaging van het budgetplafond, al willen de formaties met diepere zakken daar (nog) niet aan.

Formeel gezien begint het F1-seizoen overigens nog altijd op 14 juni met de Grand Prix van Canada. Alle signalen wijzen er echter op dat de race in Montreal ook wordt uitgesteld. Hetzelfde geldt voor de Franse Grand Prix die twee weken later op de agenda staat. Hierdoor lijkt het Formule 1-seizoen 2020 op z'n vroegst in juli te beginnen, mogelijkerwijs met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring.