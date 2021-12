Formule 1-sprintrace in Bahrein op Outer Loop?

In het seizoen 2021 experimenteerde de Formule 1 tijdens drie evenementen met een nieuw sprintraceformat. Op Silverstone, Monza en Interlagos werd de kwalificatie naar de vrijdagavond gehaald, met een korte race over honderd kilometer op zaterdag. De uitslag van deze race bepaalde de startopstelling voor de Grand Prix op zondagmiddag.

Komend jaar willen de F1-bazen tijdens zes evenementen een sprintrace organiseren, waaronder tijdens de Grand Prix van Nederland. Ook in Bahrein, Imola, Montreal, Oostenrijk en Interlagos moet het aangepaste format worden toegepast. Wel gaat het concept overhoop. Het moeten losstaande evenementen worden waarin meer punten te verdienen zijn, maar die losstaan van de startvolgorde voor de hoofdrace. Mocht dat plan goedgekeurd worden, dan kan de F1 nog creatiever omgaan met de sprintrace.

Bronnen hebben Motorsport.com laten weten dat er gesproken wordt om de sprintrace in Bahrein op een andere lay-out te laten plaatsvinden. Op vrijdag zou dan de vrije training en de kwalificatie op het volledige Grand Prix-circuit worden verreden. Op zaterdag stapt men voor de training en de sprintrace over op de korte Outer Loop-configuratie, om vervolgens op zondag weer op de gebruikelijke omloop te racen.

George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, en de rest van het veld Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De Outer Loop werd in 2020 gebruikt voor de Grand Prix van Sakhir en leverde het nodige spektakel op, met een zege voor Sergio Perez in de Racing Point. Hoewel het momenteel nog niet meer betreft dan een idee, staan de bazen van het circuit ervoor open. “In theorie kunnen we het zo organiseren en we staan achter wat de F1 ook van plan is”, zei hij in gesprek met Motorsport.com. “In 2020 werd ons gevraagd twee races te organiseren. Dus ja, we zouden dat plan steunen. We wachten af.”

Video: Onboard over de Outer Loop in Bahrein