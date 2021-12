Sargeant maakt F1-testdebuut bij Williams in Abu Dhabi

De twintigjarige Sargeant trad vorig jaar toe tot het opleidingsprogramma van Williams en maakte afgelopen weekend in Jeddah zijn Formule 2-debuut bij HWA. Nu is duidelijk geworden dat hij dinsdag in Abu Dhabi met de Williams F1-wagen mag rijden.

“Ik kan niet wachten op mijn eerste meters in een Formule 1-wagen en wil het team bedanken voor deze geweldige kans”, zei Sargeant. “Ik heb al tijd doorgebracht bij het team in Grove en heb enige tijd in de simulator gezeten, waardoor ik een goed gevoel heb met de FW43B. Op het circuit zal de ervaring echter nog wat anders zijn, dat zal ik niet snel vergeten. Tijdens de test wil ik zo goed mogelijk presteren voor het team en proberen om ervaring op te doen voor het team.”

Teams mogen de huidige wagens tijdens de tweedaagse test nog inzetten voor jonge coureurs, de vaste rijders mogen daarnaast met de aangepaste proefwagens starten waar de 18 inch-wielen onder gemonteerd zijn. Williams heeft ervoor gekozen niet zo’n proefauto te bouwen voor de test en richt de pijlen op de ontwikkeling van de nieuwe auto.

Sargeant voegde zich in oktober bij Williams nadat zijn toekomst in de racerij onzeker was door een gebrek aan financiële steun. Hij kon daardoor de overstap van de Formule 3 naar Formule 2 niet maken. Sargeant reed daardoor dit seizoen ook nog op het derde niveau, hij eindigde met Charouz op de zevende plek in het klassement. In Sochi slaagde hij er in een race te winnen.