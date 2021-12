Haas F1 behoudt Fittipaldi als reserverijder in 2022

Sinds eind 2018 is Pietro Fittipaldi al verbonden aan Haas F1 Team en inmiddels is hij dus al enkele jaren de vaste reserverijder van het team. In die hoedanigheid mocht de 25-jarige Braziliaan deelnemen aan twee Formule 1-races: eind 2020 viel hij in Sakhir en Abu Dhabi in voor de geblesseerde Romain Grosjean. Daarbij noteerde hij de zeventiende plek als beste resultaat. Dit jaar keerde Fittipaldi al terug in zijn rol als reservecoureur achter Mick Schumacher en Nikita Mazepin en Haas heeft nu aangekondigd dat hij daar in 2022 mee doorgaat.

“Ik ben natuurlijk opnieuw heel blij en verheugd met de kans om mijn verbintenis aan Haas te verlengen”, zei Fittipaldi, de kleinzoon van tweevoudig F1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi. “Ik ben nu al een paar seizoenen bij het team en ze voelen heel erg als familie. Ik heb veel geleerd in die tijd en ik hoop dat ik een bijdrage kan blijven leveren met de introductie van de nieuwe generatie F1-auto’s in 2022. Het wordt spannend om te zien wat er gaat komen met het nieuwe pakket en ik ben uiteraard net zo enthousiast als de rest van het team om te zien wat de VF-22 op de baan gaat presteren.”

Afgelopen seizoen combineerde Fittipaldi zijn werkzaamheden bij Haas F1 met onder meer drie IndyCar-starts voor Dale Coyne Racing. Ook was hij enkele races actief in de European Le Mans Series en Stock Car Brazili. Zijn laatste volledige raceseizoen dateert van 2019, toen hij voor Audi in de DTM uitkwam.