Formule 1 wil in 2022 sprintrace tijdens Dutch GP in Zandvoort

De Formule 1 heeft dit jaar voor het eerst geëxperimenteerd met de sprintraces, die op de circuits van Silverstone, Monza en Interlagos de startopstelling bepaalden voor de Grand Prix op zondag. De startvolgorde voor die sprintrace werd dan weer bepaald aan de hand van een kwalificatiesessie op vrijdag, waarmee de tweede vrije training op vrijdagmiddag in feite kwam te vervallen.

Het experiment met de sprintraces is de Formule 1 dermate goed bevallen dat de sport volgend jaar tijdens meer Grand Prix-weekenden een sprintrace wil toevoegen aan het programma. Zaterdag heeft de Formule 1-organisatie tijdens een bijeenkomst met de teambazen in Jeddah de eerste plannen voor de sprintraces in 2022 gepresenteerd. Er zijn nog geen definitieve knopen doorgehakt, maar de grote lijnen voor volgend jaar zijn wel al uitgestippeld.

Zes sprintraces in 2022

Na de bijeenkomst hebben meerdere bronnen aan Motorsport.com laten weten dat de Formule 1 volgend jaar tijdens zes Grand Prix-weekenden een sprintrace wil organiseren, te beginnen met de seizoensopener in Bahrein. Voor de zomerstop wil de Formule 1 vervolgens ook nog sprintraces op de circuits van Imola, Montréal en de Red Bull Ring. Na de zomerpauze moeten er nog twee sprintraces volgen, waaronder eentje op het circuit van Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix. Het circuit van Interlagos is in beeld om net als dit seizoen de laatste sprintrace van het seizoen te organiseren.

De teams kunnen zich in grote lijnen wel vinden met de plannen voor de extra sprintraces, al zullen er nog wel de nodige besluiten moeten worden genomen over de financiële consequenties van deze extra races. Dit jaar konden de teams bijvoorbeeld al rekenen op extra inkomsten, aangezien de kans op kostbare schade een stuk groter wordt met de invoering van de sprintraces. Voor 2022 gaat het gevoerde model vermoedelijk op de schop.

Navraag van Motorsport.com Nederland leert verder dat de gesprekken met de circuits en promotors nog niet in een vergevorderd stadium zijn. Zo blijkt men in Zandvoort nog niet op de hoogte van concrete plannen om een sprintrace te organiseren. Vreemd is dat zeker niet, aangezien het in dit stadium om een wensenlijstje vanuit de Formule 1 gaat, dat alleen nog maar met teams is besproken.

Punten voor top-10, pole-position voor snelste coureur in kwalificatie

Naast de discussie omtrent het kostenplaatje, willen de teams ook dat er op sportief vlak nog wat wijzigingen worden doorgevoerd alvorens zij instemmen met het voorstel voor de sprintraces. Zo zal in 2022 waarschijnlijk de voltallige top-tien punten scoren in de sprintrace, niet alleen de beste drie coureurs zoals dit jaar het geval was. Verder zal de officiële titel van ‘pole-position’ naar alle waarschijnlijkheid gaan naar de coureur die over één rondje het snelste is tijdens de kwalificatie, zoals jarenlang al het gebruik is in de Formule 1. Dit jaar kwam de pole-position officieel op naam van de coureur die op zaterdag de sprintrace op zijn naam schreef, wat zowel vanuit de coureurs als vanuit de fans tot de nodige kritiek leidde.

De Formule 1 wil tenslotte ook nog het gesprek aangaan met de teams of de sprintraces op zichzelf staande evenementen moeten worden waar alleen punten te verdienen zijn. De uitslag van de kwalificatie op vrijdag zal in dat geval de startvolgorde van de race op zondag bepalen.