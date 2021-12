F1-commentator Heemskerk over titelstrijd: “Hoop op fair gevecht”

Met allebei 369,5 punten op zak komen Max Verstappen en Lewis Hamilton dit weekend aan de start van de apotheose van het Formule 1-seizoen 2021. Het verbouwde Yas Marina Circuit in Abu Dhabi is het decor van een zinderend slot. De beide coureurs kwamen elkaar dit seizoen al meermaals tegen op de baan en er is een heftige rivaliteit ontstaan. Van die rivaliteit mogen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk vanaf volgend jaar verslag doen. De beide heren gaan het Formule 1-commentaar verzorgen voor Viaplay, de nieuwe rechtenhouder in Nederland.

“Ik vind het zo lastig, het zit zo dicht bij elkaar”, zegt Heemskerk in gesprek met Motorsport.com als hij gevraagd wordt wie er wereldkampioen gaat worden. “Ze hebben beide natuurlijk wel iets hè. De ene kan voor de achtste keer wereldkampioen worden en daarmee recordhouder worden, dat is natuurlijk iets gaafs. Aan de andere kant, aan de chauvinistische kant, heb je een Max Verstappen die de wereldtitel binnen kan harken. Ze hebben beide een mooi verhaal, maar het belangrijkste is wel dat we een mooi fair gevecht gaan zien dat tot de vlag doorgaat. Dat zou het mooiste zijn voor de sport.”

Verstappen won tot nu toe negen races, Hamilton pakte acht overwinningen waarvan de laatste drie op rij. Dat kan mogelijk in het voordeel van Verstappen uitpakken als ze samen op nul punten eindigen in Abu Dhabi. “Eigenlijk durf ik niet meer te voorspellen na wat we afgelopen weekend gezien hebben”, zegt Valkenburg. “Ik hoop wel dat hij het gaat redden hoor. Na alles wat er dit jaar gebeurd is, zou het voor Verstappen wel loon na werken zijn.”

Valkenburg en Heemskerk zijn het in ieder geval eens over de finale, die ze achter de schermen weer van schaduwcommentaar gaan voorzien: “Het zou goed zijn als we een echt mooie finale krijgen na wat we dit weekend gezien hebben. We gaan het dit weekend zien.”