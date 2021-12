Wat is Viaplay?

Viaplay is een nieuwe online streamingdienst die op 1 maart 2022 toetreedt tot de Nederlandse markt. Viaplay is onderdeel van Nordic Entertainment Group (kortweg NENT) en biedt live sport, internationale series en films. De dienst is begonnen in Scandinavië en wordt nu langzaam maar zeker uitgerold in andere landen, waaronder Nederland.

Het platform heeft de Formule 1-uitzendrechten in Nederland voor de komende drie jaar bemachtigd. Wie alles races live wil volgen, kan dus niet langer inschakelen voor de F1-uitzendingen bij Ziggo. Wel is NENT een samenwerking aangegaan met KPN en VodafoneZiggo, waardoor klanten van deze aanbieders op hun televisie een abonnement kunnen afsluiten en zo naar Viaplay kunnen kijken.

Wat kost Viaplay in Nederland?

Een abonnement op Viaplay kost 13,99 euro per maand, ongerekend bijna 170 euro per jaar. Dit is direct af te sluiten bij Viaplay zelf, of via partners KPN en VodafoneZiggo. Met deze tv-providers is een speciale samenwerking afgesloten, waardoor klanten de streamingdienst ook op hun televisie kunnen kijken.

Wanneer komt Viaplay in Nederland?

Op 1 maart 2022 wordt Viaplay Nederland gelanceerd. Vanaf deze datum is de streamingdienst verkrijgbaar voor alle huishoudens, zowel via het platform zelf als via samenwerkingen met tv-aanbieders KPN en VodafoneZiggo. De eerste Formule 1-uitzending op Viaplay vindt plaats op vrijdag 10 maart, wanneer uitgebreid verslag wordt gedaan van de eerste dag van de wintertest in Bahrein.

Wie presenteert de Formule 1 bij Viaplay?

Amber Brantsen wordt het gezicht van de F1-uitzendingen van Viaplay. Zij krijgt in wisselende samenstelling een aantal vaste analisten aan tafel: Giedo van der Garde, Christijan Albers en Tom Coronel. Ook worden de internationale topcoureurs Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen regelmatig in de uitzending gehaald voor internationale duiding en uitgebreide analyses. Vanaf locatie verzorgt Stephane Kox de interviews en brengt ze het laatste nieuws naar de huiskamers.

Amber Brantsen Presentator Nelson Valkenburg Commentator Melroy Heemskerk Co-commentator Tom Coronel Studio-analist Giedo van der Garde Studio-analist Christijan Albers Studio-analist Stephane Kox Verslaggever in de paddock Mika Hakkinen Internationale expert David Coulthard Internationale expert Tom Kristensen Internationale expert

Wie is Amber Brantsen?

Amber Brantsen (9 september 1989) is de nieuwe presentator van de Formule 1-uitzendingen bij Viaplay. Ze zette haar eerste stappen in de landelijke journalistiek bij de NOS, waar ze als stagiaire aan de slag ging. Daar groeide ze uit tot nieuwslezer, eerst bij Radio 3 en later bij Radio 1. In augustus 2017 maakte ze de overstap naar de televisie, waar ze onder meer het NOS Journaal presenteerde. Ook was een van de drijvende krachten achter de NOS Formule 1-podcast. Brantsen is al jarenlang groot F1-liefhebber en werd medio november bevestigd als presentator van de Viaplay-programma’s.

Hoe ziet het team op locatie eruit?

Het laatste nieuws uit de pitstraat en de eerste reacties na de race worden verzameld door Stephane Kox. De coureur uit Eindhoven neemt het stokje over van Jack Plooij, die bij Ziggo de rol van pitreporter vertolkte. Daarnaast wordt er tijdens de tv-uitzendingen regelmatig geschakeld met internationale experts Mika Hakkinen, Tom Kristensen en David Coulthard, die vanaf locatie hun licht op de belangrijkste onderwerpen laten schijnen.

Wie zijn de F1-commentatoren in 2022?

Het Formule 1-liveverslag bij Viaplay wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij nemen het stokje over van Olav Mol, die sinds 1991 vrijwel onafgebroken de stem van de Formule 1 in de Nederlandse huiskamer was. NENT slaat echter een nieuwe weg in en kiest voor verjonging met het duo Valkenburg-Heemskerk. De komst van het duo werd op 1 december bekendgemaakt.

Waarom geen Olav Mol in 2022?

NENT slaat als nieuwe Formule 1-rechtenhouder een nieuwe weg in en kiest voor verjonging. Daardoor is er geen plaats voor Olav Mol, die de afgelopen decennia het F1-commentaar in Nederland verzorgde. Ook zijn vaste pitreporter Jack Plooij moet het veld ruimen. Het nieuws van het nieuwe commentaarduo Nelson Valkenburg-Melroy Heemskerk kwam voor Mol “als donderslag bij heldere hemel”. Hij zegt niet benaderd te zijn door de nieuwe partij.

Blijft Olav Mol in de Formule 1?

Fans van Olav Mol hoeven niet te vrezen dat zijn zoetgevooisde stem nooit meer te horen zal zijn. Hij heeft met zijn platform Grand Prix Radio de radiorechten van de Formule 1 in Nederland in handen, dus via dat platform kan hij verslag uitbrengen van de gebeurtenissen. Daarnaast zullen er in 2022 enkele Grands Prix op het openbare net te zien zijn. Mogelijk worden deze becommentarieerd door Mol. De exacte invulling van zijn plannen zal later bekendgemaakt worden.

Dutch Grand Prix gratis op televisie te zien

Rechtenhouder NENT heeft een deal gesloten met de NOS over de uitzending van de Grand Prix van Nederland. De race op Circuit Zandvoort is de komende drie jaar online en op televisie in alle huishoudens in Nederland te zien. Daarnaast heeft de NOS de rechten bemachtigd om samenvattingen van de kwalificatie en race uit te zenden.

Wie is F1-commentator Nelson Valkenburg?

Nelson Valkenburg groeide op in een autosportmilieu. Zijn ouders Gert en Ineke runnen het Nederlandse raceteam Geva Racing. Nelson racete zelf niet maar richtte zich meer op andere zaken binnen het team. Daarnaast was hij als omroeper actief op Circuit Zandvoort, om in 2008 bij Eurosport voor het eerst commentaar te geven bij een race. De jaren daarna verzorgde hij het verslag van vele evenementen bij Eurosport, RTL en Motors TV. Zo was hij onder meer te horen bij de 24 uur van Le Mans, de Dakar Rally en Formule E. In 2022 geeft hij voor het eerst commentaar bij de Formule 1, samen met Melroy Heemskerk.

Wie is Melroy Heemskerk?

Melroy Heemskerk verzorgt in 2022 samen met Nelson Valkenburg het commentaar bij de Formule 1-races op Viaplay. Zijn vader werkte voor Team Bleekemolen en zo kwam Melroy al op jonge leeftijd in aanraking met de sport. Hij volgde een aantal racecursussen en gaf les op een rijschool. Zo kwam hij in contact met een sponsor die een Formule Ford voor hem kocht, waarmee hij enkele jaren in nationale en internationale kampioenschappen racete. Daarna was hij actief in diverse toerwagen- en GT-klassen, maar moest op zijn 25e vanwege budgetproblemen zijn helm aan de wilgen hangen. Op uitnodiging van Valkenburg, die hij nog kende uit het verleden, werd hij co-commentator bij een langeafstandsrace. Dat werd positief ontvangen, waarna ze samen verslag uitbrachten van evenementen op Eurosport en Motors TV.

Hoe kan ik Viaplay kijken?

De streamingdienst Viaplay is op verschillende manieren verkrijgbaar. Je kunt een abonnement afsluiten via het platform zelf, en daar online en via een app kijken. Dit kan je streamen naar je televisie. Klanten van KPN en VodafoneZiggo kunnen ook rechtstreeks een tv-abonnement afsluiten, zodat je direct op je tv kijkt.

Wat is er nog meer te zien op Viaplay?

Liefhebbers van sport komen bij Viaplay prima aan hun trekken. Naast de exclusieve Formule 1-uitzendrechten heeft de streamingdienst in Nederland ook de rechten van de PDC dartevenementen bemachtigd. De toernooien zijn vanaf 2022 niet meer te zien bij RTL. Ook de Duitse Bundesliga en de Britse Premier League voetbal gaan over naar Viaplay. De komende jaren wil de aanbieder nog verder uitbreiden met prominente sporten. Daarnaast kan je er televisieseries, internationale films en documentaires zien.