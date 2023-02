Begin dit jaar kwam naar buiten dat Stéphane Kox besloten had om niet verder te gaan als pitreporter bij Viaplay. Als reden hiervoor voerde ze op dat ze meer met haar rechtenstudie wilde doen en ook weer meer zelf wilde racen. “Ik heb bewust de keuze gemaakt om nu iets anders te gaan doen, omdat ik vind dat je uiteindelijk gewoon moet doen waar je gelukkig van wordt en waar je hart ligt”, deed Kox tegenover Motorsport.com uit de doeken.

Het betekende dat Viaplay al na één seizoen op zoek moest naar een nieuwe pitreporter. De opvolging is inmiddels geregeld: Chiel van Koldenhoven neemt het stokje van Kox over. Van Koldenhoven studeerde in 2017 af aan de School voor Journalistiek in Utrecht en was sinds 2018 voltijd werkzaam als verslaggever bij NOS Sport. In die hoedanigheid was hij vorig jaar al geregeld in de Formule 1-paddock aanwezig, waaronder bij de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. In 2021 werd de 28-jarige Van Koldenhoven uitgeroepen tot Sportjournalistiek Talent van het Jaar voor zijn multimediale producties bij NOS Sport, waaronder de Sportexplainers op Youtube en de vlog 'In het spoor van Oranje', waarin hij liet zien wat er allemaal rond het Nederlands elftal gebeurt.

“Na mooie en leerzame jaren bij de NOS, waar ik verslag heb mogen doen van onder meer Formule 1, het WK voetbal en de Olympische Spelen, kijk ik enorm uit naar dit nieuwe avontuur bij Viaplay”, laat Van Koldenhoven in een persbericht van Viaplay weten. “De koningsklasse van de autosport is een fascinerende wereld waarin verschillende belangen een rol spelen en iedereen een eigen verhaal heeft. Ik kan niet wachten om die aan de Nederlandse kijker over te brengen. Zeker met de unieke inbreng van Max Verstappen en Nyck de Vries belooft 2023 een heel speciaal seizoen te worden.”

“We zijn heel blij dat we ons team kunnen versterken met Chiel”, zegt Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay Nederland. “Ondanks zijn jonge leeftijd brengt hij veel ervaring mee op het gebied van verslaggeving en journalistiek. Zijn bevlogenheid en passie voor sport sluiten naadloos aan bij onze filosofie. We willen de kijkers trakteren op zoveel mogelijk verhalen vanuit de paddock en vanaf de grid. Na een succesvol debuutseizoen bouwen we verder aan de verbreding van de Formule 1. Het is aan Chiel om zijn verwondering en ervaringen over te brengen aan de fans.”