Viaplay kiest voor vernieuwing: geen F1-commentaar van Mol

De Nederlandse Formule 1-uitzendingen werden sinds 1991 vrijwel onafgebroken van commentaar voorzien door Olav Mol. Alleen in 2013 ontbrak Mol tijdens een groot deel van het seizoen in het commentaarhok: nieuwe zendgemachtigde Sport1 – het huidige Ziggo Sport – had niet de financiële middelen om hem naar de overzeese races te sturen. Destijds werd hij vervangen door Ronald van Dam, terwijl Mol vanaf de Britse Grand Prix wel vrijwel alle GP’s in Europa van commentaar voorzag.

In 2022 lijkt Mol opnieuw langs de zijlijn te staan, nadat de uitzendrechten met ingang van het nieuwe jaar van Ziggo Sport naar Viaplay van de NENT Group verhuizen. Racingnews365.nl meldt dat het commentaar verzorgd gaat worden door een duo: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Dat nieuws is tegenover Motorsport.com Nederland bevestigd.

De afgelopen jaren werkte Valkenburg als autosportcommentator voor onder meer RTL en Eurosport, waar hij verslag deed van onder andere de 24 uur van Le Mans, de Dakar Rally, het WEC en het WTCR. Heemskerk werd in 2009 kampioen in de Formule Ford Benelux en racete daarna in diverse GT-kampioenschappen. De keuze van NENT is op dit tweetal gevallen na uitgebreide tests, waarbij ze van de laatste drie Grands Prix zowel de kwalificatie als race van commentaar voorzien hebben.

Toch is het niet helemaal uitgesloten dat het commentaar van Mol in 2022 bij enkele races te horen is. Er worden volgend jaar minimaal vijf races – en hoogstwaarschijnlijk zes – op het open net uitgezonden en Ziggo Sport lijkt daarbij de favoriet te zijn om die rechten binnen te halen. Eerder gaf Ziggo al een indicatie dat een deel van de F1-programmering overeind blijft, iets waar het uitzenden van vijf of zes races binnen zou passen. Als Mol in dat geval aanblijft bij Ziggo, zou zijn vertrouwde stemgeluid in 2022 dus toch te horen kunnen zijn.