Amber Brantsen gaat F1-uitzendingen bij Viaplay presenteren

Brantsen maakte het nieuws op haar eigen website bekend. Sinds 2019 is ze presentatrice van het NOS Journaal en is ze vaste gast in de Formule 1-podcast van de NOS. “De sport waar ik van hou – en vele Nederlanders met mij – is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken”, zegt Brantsen. “Samen met mijn Viaplay-collega’s in andere landen kunnen we bovendien meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit tevoren. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint.”

Brantsen is de eerste aanwinst van de nieuwe rechtenhouder in Nederland, die na dit seizoen na negen jaar het stokje overneemt van Ziggo Sport. Eerder werd al duidelijk dat voormalig RTL-manager Marco Zwaneveld de Head of Sports is geworden bij Viaplay. “Ambers enthousiasme en passie voor de sport zijn aanstekelijk”, verklaarde Zwaneveld. “Met het nieuwe reglement, dat vanaf 2022 van kracht is, ontstaan er weer andere invalshoeken en verhalen. Door haar journalistieke achtergrond en nieuwsgierigheid zal Amber de kijkers op de juiste manier weten te boeien en informeren.”

Het is een sterk signaal dat Viaplay met de verslaggeving van de Formule 1 een andere richting kiest dan Ziggo Sport. Op een later moment worden de analisten van de nieuwe Formule 1-zender bekendgemaakt, zo wordt in het bericht geschreven. Ziggo Sport-pitreporter Jack Plooij liet eerder in gesprek met Motorsport.com weten dat er nog geen contact is geweest met de nieuwe rechtenhouder.

Foto: Jeannette Huisman