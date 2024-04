Officieel: Viaplay blijft tot en met 2029 F1 uitzenden in Nederland

Bronnen hadden het al aan Motorsport.com bevestigd, maar vandaag is officieel bekendgemaakt dat Viaplay de strijd om uitzendrechten heeft gewonnen en deze behoudt. Daardoor zal het tot en met 2029 de Formule 1 uitzenden via haar streamingsdienst. Ook in Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Noorwegen blijft Viaplay de uitzendgerechtigde. "Ik ben erg blij dat Viaplay deze langetermijnovereenkomst met de Formule 1 heeft gesloten", reageert Max Verstappen, ambassadeur van Viaplay, op het nieuws. "Net als ik streven zij ernaar de beste te zijn, dus we kijken ernaar uit om onze succesvolle samenwerking voort te zetten. Het is geweldig om samen met Viaplay mijn prestaties op het circuit naar de kijkers te brengen."

Roger Lodewick, CEO van Viaplay Nederland, zegt 'ontzettend trots' te zijn dat de Formule 1 de komende vijf jaar in Nederland te zien is. "De sport was een belangrijk onderdeel van de lancering van Viaplay in Nederland. Nu, tweeënhalf jaar later, hebben we een geweldig team, een gevarieerd en hoogstaand product en een prachtige toekomst in het vooruitzicht", zegt Lodewick. "Met onze nieuwe lokale organisatiestructuur zijn we nu nog beter in staat om in te spelen op de behoeftes van het Nederlandse publiek en Viaplay nog beter te verankeren in het Nederlandse medialandschap."

Viaplay-CEO Jørgen Madsen Lindemann is uiteraard blij dat zijn bedrijf voor de langere termijn de uitzendrechten in handen heeft. "De Formule 1 is meer dan een sport – het is een wereldwijd fenomeen dat zich uitstrekt over streaming, Hollywood, sociale media en daarbuiten en dat fans van alle leeftijden en achtergronden het hele jaar door fascineert", zegt Lindemann. "We zijn er trots op dat we onze samenwerking met de Formule 1 kunnen verlengen in onze langste overeenkomst tot nu toe. Dit toont de toewijding van Viaplay Group om op de lange termijn te concurreren en winstgevend te groeien in Nederland en Scandinavië en om onze kijkers de aantrekkelijkste en relevantste content te bieden die waar dan ook beschikbaar is." Als gevolg van deze nieuwe deal herintroduceert Viaplay weer het jaarabonnement, al is deze slechts tijdelijk verkrijgbaar: het abonnement kost 13,79 euro per maand en is tot en met 21 mei 2024 te verkrijgen.

Gewonnen ondanks rode cijfers

De afgelopen weken vlogen de geruchten over en weer over de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland. Sinds 2022 heeft Viaplay deze in handen, maar het contract met Formula One Management (FOM) liep dit jaar af. Daardoor lagen de uitzendrechten voor het oprapen voor geïnteresseerde partijen. Voor Viaplay was het een spannende periode, aangezien het over 2023 dieprode cijfers noteerde terwijl naar verluidt partijen als Ziggo en Apple veel geld wilden neerleggen voor de rechten.

Viaplay kon in de strijd om de uitzendrechten rekenen op de steun van nieuwe investeerders Canal+ en de Tsjechische investeringsgroep PPF. Viaplay heeft sindsdien op meerdere vlakken terrein gewonnen, onder meer door de nauwere samenwerking met FOM om Viaplay-abonnees ook een abonnement op F1 TV Pro aan te bieden binnen het abonnement. Daarnaast sloeg het onlangs de handen ineen met Talpa Network om de tv-zender SBS 9 over te nemen en om te dopen tot Viaplay TV. Op dat open kanaal wordt bijvoorbeeld de Formule 1 integraal uitgezonden, terwijl ook onder meer films en voetbalwedstrijden te zien zijn op deze zender.

Eerder dit jaar liet Roger Lodewick in gesprek met Motorsport.com weten dat hij de kansen van zijn bedrijf om de uitzendrechten te behouden positief inzag. "Ik weet dat het altijd anders kan aflopen en mocht dat zo gebeuren, dan zien we dan wel weer verder. Maar ik denk echt dat we een heel goede kans hebben om door te gaan", zei hij. "En als we doorgaan, dan denk ik dat het Nederlandse publiek ook het idee krijgt: ‘Oké, Viaplay doet niet drie jaar Formule 1 en daarna alleen nog maar Premier League, Bundesliga en darts, Viaplay is écht de plek voor de Formule 1 in Nederland en dat moeten we gewoon omarmen.’ En daarmee speel je eigenlijk ook meteen een andere kaart als Ziggo langzaam weg, als alternatief. Want wij zouden dan in totaal zes of zeven jaar de rechten in handen hebben in een periode dat de Formule 1 dé sport is die je als tv-zender moet hebben. Viaplay is dan echt het thuis van de Formule 1 in Nederland."