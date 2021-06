Podcast: Verstappen gaat voor de hattrick in F1 GP Oostenrijk

In de zestiende aflevering van het tweede seizoen van de Formule 1-podcast van Motorsport.com Nederland blikken Mike Mulder, Mark Bremer, Bjorn Smit en Koen Sniekers terug op de Grand Prix van Stiermarken, komt het laatste Formule 1-nieuws aan bod en wordt er vooruitgekeken naar de Oostenrijkse Grand Prix.

Wat is het geheim achter de snelheid van Red Bull? Zijn al die technische richtlijnen van de FIA alleen maar bedoeld om de renstal van Christian Horner af te remmen? En heeft het team van Mercedes de ontwikkeling van de 2021-auto nou wel of niet stopgezet?

