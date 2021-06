Brawn: "Winnaar sprintrace krijgt officieel pole-position toegewezen'

Voorheen werd er nog vanuit gegaan dat de coureur die op vrijdag het snelst was in de kwalificatie - en dus in de sprintrace vanaf de eerste plaats mag starten - als pole-winnaar zou worden aangewezen. Na overleg tussen de F1-organisatie FOM en de FIA is echter besloten dat de coureur die de sprintrace wint en dus op zondag vanaf de eerste startplek aan de Grand Prix begint, officieel de pole krijgt toegewezen.

“Ik moet waarschijnlijk iets corrigeren van wat ik eerder heb gezegd, want in eerste instantie dachten we dat het nog steeds om de vrijdagkwalificatie zou gaan”, zei Brawn toen hem naar de kwestie werd gevraagd. “In feite, na gesprekken met de FIA, vinden ze dat pole-position de man is die vooraan op de grid staat van de Grand Prix. Dus het is de persoon die in de sprint[race] als eerste finisht. Dat is degene die vooraan op de grid staat en pole-position heeft voor de race, de Grand Prix, op een zondag. En dat is wat we zullen tellen voor het aantal poles [dat een coureur heeft]. Omdat het de sprint kwalificatie is.”

Brawn bevestigde ook dat de procedures voor en na de sprintraces niet het gebruikelijke stramien zullen volgen als die voor de Grand Prix op zondag. Er zal bijvoorbeeld geen traditionele podiumceremonie zijn. “We proberen er een beetje een fris tintje aan te geven”, aldus Brawn. "Zodat er korter tijd verstrijkt voordat ze de grid opgaan. Er zal geen rijdersparade zijn, maar er zullen op de grid wel mogelijkheden zijn om de rijders te interviewen.” Ook komt er geen podium, vervolgde Brawn. “Het zal eerder zoals de kwalificatie zijn, want we willen het podium behouden voor het grote evenement van het weekend. Dat bewaren we gewoon, maar er zijn wat frisse dingen die we doen met de sprint, waarvan ik denk dat het leuk zal zijn om te proberen.”

Brawn benadrukte dat de sprintraces niets zullen afdoen aan de echte Grands Prix op zondag. “Zoals jullie weten, zit ik al heel lang in de sport. Ik denk dat de manier waarop we deze mogelijkheid onderzoeken de Formule 1 helemaal niet zal schaden. En het zal duidelijk worden, na het tweede of derde evenement, hoe goed dit slaagt, en hoe goed de fans ermee bezig zijn. We zullen veel doen om onze fans uit te leggen waar het allemaal om draait. Zodat als ze tijdens het weekend van Silverstone de televisie aanzetten, ze precies weten wat er aan de hand is.”

Het eerste sprintweekend vindt plaats tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, de tweede op Monza en de derde tijdens een nog nader te bepalen Formule 1-race.