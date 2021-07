Hoe ziet het werk van een teambaas eruit en hoe kom je aan zo’n functie? Om meer inzicht te krijgen in de taken en talenten van een teambaas, gaf Steiner een uitgebreid interview aan Motorsport.com.

Wat is een teambaas?

Je moet het denk ik zien als een CEO in een bedrijf, je runt het team. In de Formule 1 spelen heel veel elementen een rol, je moet het zien als een mix van verschillende dingen. Het is technisch, marketing, sportief. Er zijn veel zaken die een rol spelen en je moet je op elk moment kunnen aanpassen op de verschillende facetten. Daarbij moet je je kennis gebruiken om de juiste beslissingen te nemen.

Wat doet een teambaas?

In zekere zin runt een teambaas het bedrijf. Wij zijn een klein team en hebben ongeveer 200 mensen in dienst, maar de grotere teams hebben soms wel 500 mensen in dienst. Meer is het niet, in de weekenden gaan we racen. Je evalueert niet elk kwartaal het functioneren van je bedrijf, maar eigenlijk doen we dat elk raceweekend. Daar wordt je op afgerekend. Je bent zo goed als je laatste race, net zoals een CEO zo goed is als het laatste kwartaal van een financieel jaar. Dat is het in het kort.

Hoe word je teambaas in de Formule 1?

Ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal, maar ik kan mijn verhaal vertellen. Het is 36 jaar geleden dat ik in de autosport ben begonnen, van het ene kwam het andere. Je werkt jezelf op. Dat ik uiteindelijk teambaas bij Haas ben geworden komt omdat ik zocht naar een investeerder voor een nieuw team. Die heb ik gevonden en daardoor werd ik ook teambaas. Dat klinkt vrij simplistisch, maar je hebt natuurlijk veel kennis nodig van de sport, je moet de mensen kennen en weten wat zich afspeelt in dit milieu.

Iedereen heeft zo een eigen verhaal over de route in de autosport, het is niet zo dat je er een opleiding voor kunt volgen om er vervolgens carrière in te maken. Je begint ergens en werkt je zo omhoog, zo gaat het vaak. Iedereen heeft zo zijn eigen route, een pasklaar verhaal bestaat niet. Je moet in ieder geval de motivatie hebben om veel te werken en een beetje gek zijn van de sport. Het is enorm veeleisend en je maakt lange dagen. Je staat 24 uur per dag en 7 dagen per week aan om eerlijk te zijn.

Ik ben in 1986 als monteur bij een rallyteam begonnen. Ik ben uit huis gegaan en verhuisd van Italië naar België. Ik was een autosportfanaat, daar is het voor mij mee begonnen. Vanaf dat moment heb ik verschillende technische functies gehad. Ik heb twee jaar in België gewerkt, daarna heb ik drie jaar voor een team uit Italië gewerkt en daarna nog eens zes jaar voor een ander Italiaans team. Ik ben in 1996 vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk toen ik aan de slag kon bij Prodrive, dat bedrijf is nog steeds groot. Daar werd ik projectmanager voor de Ford Focus-rallywagen en daarna werd ik gepromoveerd tot technisch directeur.

Mijn Formule 1-carrière begon toen ik een telefoontje kreeg van Niki Lauda, hij was teambaas van het Jaguar Formule 1-team. Ik was algemeen manager bij Jaguar, daarna heb ik een jaar voor General Motors Opel in de DTM gezeten. Daarna verkaste ik naar het Red Bull F1-team, de opvolger van Jaguar, en was daar technisch directeur. Voor Red Bull ben ik ook naar de Verenigde Staten geweest om te werken aan de oprichting van een NASCAR-team.

Vijf jaar ben ik bezig geweest met het oprichten van een eigen bedrijf, dat heb ik nog steeds. Dat was een bedrijf gespecialiseerd in composiet. Daarna had ik het geweldige idee – al weet ik niet hoe geweldig het echt was – om een Amerikaans F1-team te starten. Ik heb een ondernemingsplan geschreven en een investeerder gevonden. Daar ben ik nu inmiddels al weer zeven jaar mee bezig, het Haas F1-team is daarvan het resultaat.

Welke ervaring heb je nodig?

Ik begon mijn carrière in een ander tijdperk, 36 jaar geleden was het heel anders dan hoe het nu gaat. Ik raad niemand aan om te doen wat ik deed, in de motorsport moet je nu vooral zorgen dat je een diploma krijgt. Als je geïnteresseerd bent in techniek, kun je ingenieur worden en dan specialiseren in motorsport. Dat helpt zeker. Je moet ook goed zijn, het begint niet als je een papiertje hebt gehaald. Ook in andere vakgebieden is er genoeg werk in de motorsport: rechten of marketing bijvoorbeeld, maar volg in ieder geval een studie.

Jonge mensen adviseer ik altijd om te beginnen bij een kleiner team in de autosport, daar leer je het meest omdat je veel moet doen. Jonge mensen hebben veel energie en komen daar goed uit. Begin bij een klein team. Niet eens Formule 3, maar kleinere operaties in F4, privéteams met toerwagens of iets dergelijks. Daar kun je een goede basis leggen en kennis opdoen over hoe het eigenlijk werkt, je leert en krijgt kansen jezelf op te werken. Als je direct in de Formule 1 gaat werken denk je dat het een normale wereld is, maar het is juist een hele specifieke wereld om werkzaam in te zijn. Als je een breder perspectief krijgt is dat veel beter voor je carrière. Als je het grotere plaatje kent kun je stappen maken, maar als je je ergens in specialiseert zich je daar altijd in gevangen: dat werkt of het werkt helemaal niet.

Beginners moeten hun sporen verdienen als vrijwilliger bij een klein team, als engineer bijvoorbeeld, dat is ontzettend leerzaam en brengt je heel veel.

Over welke andere talenten moet een teambaas beschikken?

In de Formule 1 moet je heel snel zijn met het nemen van beslissingen, het gaat allemaal razendsnel. Je moet altijd scherp zijn en dat ontwikkel je door in deze sport actief te zijn. Je weet met wie je te maken hebt, je hebt verantwoordelijkheid omdat je vaker in deze situatie gezeten hebt. Je bent hier de geknipte persoon voor.

Natuurlijk is communicatie een belangrijk thema. Je hebt veel te maken met mensen die andere talen spreken, die uit andere culturen komen. Het is belangrijk om je talen te spreken. Het hebben van kennis over cultuur helpt je bijvoorbeeld ook om te zien hoe mensen denken, niet iedereen doet dat hetzelfde. Je kunt op dezelfde manier denken en progressie boeken in je eigen carrière door het vermogen dat te kunnen. Maar dat is niet alleen in de Formule 1 zo, dat geldt eigenlijk voor de maatschappij als geheel. Je moet goede sociale skills hebben om te kunnen functioneren.

Het is daarnaast erg belangrijk om veel passie te hebben voor de autosport. Dit is geen werk. Als je het doet voor het geld, moet je hier niet zijn. Er zijn talloze functies die veel beter betalen en waar je minder hard hoeft te werken. Het gaat om passie, je moet interesse hebben in deze sport. Anders heeft het geen zin en ben je hier niet lang.

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt of kan geven?

Werk hard, wees correct en altijd eerlijk. Meer niet. Een goede werkhouding en eerlijkheid. Niet liegen, blijf vooral doorgaan.

Hoe krijg je als teambaas werkervaring?

Er zijn talloze manieren om op dit punt te komen. Sommige mensen hebben geen technische achtergrond, sommigen een beetje en soms zijn het mensen die uitgegroeid zijn nadat ze in een klein kampioenschap begonnen zijn. Het is erg moeilijk om te zeggen waarin iemand zich moet specialiseren. Er zijn maar tien teambazen in de Formule 1, dat zijn er niet veel. Veel mensen waren simpelweg op het juiste moment op de juiste plaats. Als je passie hebt voor je werk en je doet het correct, heb je zeker een kans om tot hier te geraken.

Hoe ziet een normale werkdag eruit?

Ons team heeft drie locaties. Eentje in Italië, eentje in de Verenigde Staten en eentje in Engeland. Mijn kantoor is in de Verenigde Staten en ik zou op maandag dus naar Amerika reizen. In de zomer blijf ik vooral in Europa. Nu met corona heb ik mijn eigen plek in Italië, maar ik heb m’n kantoor altijd bij me. Het is niet zo dat wij altijd naar kantoor gaan. Ook op het vliegveld kan ik werken. Waar mijn laptop is, daar is mijn kantoor. We zijn overal, maar mijn werk is net zoals die van andere mensen. Op maandag heb je een normale kantoorbaan, in de weekenden ben je op het circuit. Dat begint al op woensdagavond of donderdag als je de eerste media-verplichtingen hebt.

Hoe ziet de dag van de race eruit?

Het is op dit moment door corona nog niet normaal, maar op een normale racedag heb je meetings, briefings waar je actief bij bent. Je hoeft ze niet voor te zitten, maar je moet luisteren wat de coureurs en engineers bespreken. Dan doe je wat dingen voor de pers, dat zijn zaken die meestal vooraf geregeld zijn. Als je vervolgens een goede auto hebt kijk je uit naar de race, maar met een slechte auto kun je niet wachten tot het voorbij is. Zo gaat het normaal tijdens de dag van de race.

Over het algemeen draait je werk in deze wereld om het racen en dat is op zondag. Daar kijk je naar uit. Tijdens de race doe ik niet veel. Ik heb contact met de hoofdengineer, maar zij hebben de controle. Als ik het gevoel krijg dat ik tijdens een race moet ingrijpen, dan heb ik de verkeerde mensen ingehuurd. Als ik me in de race moet mengen is dat een functie op zich, dat kan een teambaas niet doen. Je bent altijd bewust bezig met wat er gaande is, als ze je iets vragen weet je wat er aan de hand is. Maar je grijpt niet in. Ze doen het goed en werken hard en dan is het niet correct om in te breken en ze mijn wil op te leggen. Ik heb de verkeerde mensen aangesteld als ik ze moet corrigeren. Ze kunnen fouten maken en als ik iets opmerk, dan zullen ze mijn advies volgen. Maar ik meng me niet in de race.

Wat moeten mensen nog weten over het leven van een teambaas?

Dit is best een stressvol bestaan. Ik klaag niet over het werk, dit is mooi om te doen en dit is geweldig werk voor iedereen die van de autosport houdt. Maar het is hard werken. Je moet een goede familie hebben en zij moeten begrijpen wat je doet. Je hebt genoeg problemen bij het runnen van een Formule 1-team, daar kun je geen afleiding van buitenaf bij gebruiken. Het is een zware functie, maar het geeft veel voldoening. Op dit moment geeft het ons niet veel voldoening omdat we niet voor de prijzen meedoen, maar die tijd komt er weer aan. Dat weet ik zeker, daar werken we voor. Je kunt nooit opgeven, je moet altijd weer opstaan en leren van de fouten die je maakt. Zo zie ik het.

