In de negende aflevering van het seizoen blikken Mike Mulder en Mark Bremer samen met Koen Sniekers terug op de Grand Prix van Spanje, die uitliep op een tactische strijd tussen Max Verstappen en het team van Mercedes. Het panel blikt in deze aflevering onder andere terug op een historisch raceweekend van Lewis Hamilton, gaat het uiteraard over de race van Verstappen en het grote gemis van Sergio Perez en komt ook de strijd in de middenmoot aan bod.

Ook worden de grootste winnaars en verliezers van het weekend besproken, gaat het over de on-Japanse Yuki Tsunoda en hoe komt de Formule 1-kalender er nou toch uit te zien in juni?

