Verstappen klimt na GP Spanje naar plek twee in F1 Power Rankings

Een zeskoppige jury deelt voor de F1 Power Rankings na afloop van de F1-races een cijfer tussen 1 en 10 uit voor de prestaties van de coureurs. Bij het uitdelen van de cijfers wordt rekening gehouden met de auto waarin een coureur rijdt. Max Verstappen begon als nummer drie van de Power Rankings aan de GP van Spanje, na afloop van de race nabij Barcelona vertrok hij op de tweede plaats. De Nederlander van Red Bull Racing scoorde gemiddeld een 8,8, waarmee hij de derde score van de dag had. Alleen Charles Leclerc (hoogste score met 9,8) en Lewis Hamilton (9,5) scoorden beter. Esteban Ocon kreeg een 8,2 voor zijn race in Spanje, Daniel Ricciardo voltooide de top-vijf met een 7,8.

Hamilton gaat in het algemeen klassement ook aan de leiding met een gemiddeld cijfer van 9,2. Hij deelde de koppositie met Lando Norris, maar de McLaren-coureur viel door een tegenvallende score in Spanje terug naar de derde plek in het klassement met een 8,5 als gemiddelde. Verstappen schoof met een moyenne van 8.9 op naar de tweede plek, terwijl Leclerc ook winst boekte en met 8,8 op de derde plaats staat in de F1 Power Rankings. De top-vijf in het algemeen klassement wordt gecompleteerd door Ocon, die op een gemiddelde van 7,6 staat.

Tussenstand F1 Power Rankings na GP Spanje

Coureur Team Gemiddelde score 1 Lewis Hamilton Mercedes 9,2 2 Max Verstappen Red Bull Racing 8,9 3 Charles Leclerc Ferrari 8,8 4 Lando Norris McLaren 8,5 5 Esteban Ocon Alpine 7,6 6 Carlos Sainz Ferrari 7,5 7 George Russell Williams 7,1 8 Fernando Alonso Alpine 6,9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 6,9 10 Daniel Ricciardo McLaren 6,8