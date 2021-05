De afgelopen jaren reeg Lewis Hamilton de records aaneen en dit jaar gaat hij daar vrolijk mee verder. Afgelopen weekend pakte de Brit bij de Grand Prix van Spanje zijn honderdste pole-position in de Formule 1 en op zondag volgde overwinning 98. Het was bovendien zijn derde zege van het huidige seizoen en daarmee verstevigde hij zijn leidende positie in het kampioenschap, waarin hij nu veertien punten voorsprong heeft op Max Verstappen. Toch krijgt Hamilton niet altijd de waardering die hij op basis van zijn prestaties verdient, vaak doordat men aanstipt dat de wagen van Mercedes een dominante factor is.

Ook Fernando Alonso vermoedt dat de prestaties van Hamilton niet altijd op waarde worden geschat. De Spanjaard was in 2007 bij McLaren teamgenoot van de toenmalig debutant, nu ziet hij dat de concurrentie een perfecte race moet afleveren om hem af te troeven. “Het lijkt erop dat hij in een ideale situatie zit wat betreft zijn rijden, zijn rol in het team en zelfs een beetje qua geluk, want dat had hij wel in Imola. Dus je moet waarderen wat hij doet”, stelt Alonso, zelf in 2005 en 2006 wereldkampioen in de F1, in gesprek met Marca. Dat Hamilton sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 vrijwel altijd in de beste auto van het veld heeft gezeten, doet daar volgens hem niets aan af.

“Heeft hij de beste auto? Ja. Maar ook met de beste auto moet je ieder weekend leveren, ongeacht of het regent, droog is of wat dan ook. Je moet presteren als Red Bull een goed weekend heeft, maar ook als ze op een circuit komen waar ze langzamer zijn”, aldus Alonso. Dat lukt in zijn ogen alleen als je als coureur op absoluut topniveau presteert. Maar hij vraagt zich af of het publiek dat ook zo ziet. “Ik weet niet of hij voldoende waardering krijgt voor wat hij doet. Ik weet dat hij gewaardeerd wordt, maar ik geef hem nu veel credits. Mercedes is namelijk niet zo dominant als drie of vier jaar geleden, toen ze altijd vrij gemakkelijk wonnen. Anderen zitten dichterbij, maar dat lijkt hem niets uit te maken. Hij geeft altijd honderd procent, dus daar moet je hem voor complimenteren.”