Kans op Turkse F1 GP slinkt: Baku wil niet van datum ruilen

De Grand Prix van Turkije werd enkele weken geleden aangekondigd als vervanger van de Canadese ronde. De wedstrijd op Istanbul Park zou op 13 juni moeten plaatsvinden, een week na de GP van Azerbeidzjan. Turkije is in het Verenigd Koninkrijk echter opgenomen op de ‘rode lijst’. Dat houdt in dat alle reizigers bij terugkeer tien dagen in een door de overheid aangewezen hotel in quarantaine moeten. Dat zien de veelal in Engeland gevestigde Formule 1-teams uiteraard niet zitten.

Er werd gesuggereerd dat een wissel met Azerbeidzjan het probleem zou verhelpen. Het Formule 1-personeel is dan lang genoeg weg uit Turkije om bij terugkeer in Engeland een quarantaine te ontlopen. Baku City Circuit-directeur Arif Rahimov ziet daar geen brood in, aangezien Baku in dat betreffende weekend een wedstrijd van het EK voetbal organiseert. Op 12 juni nemen Zwitserland en Wales het in het Olympisch stadion van Baku tegen elkaar op.

“Er is over gesproken maar in ons geval staat het raceweekend echt vast”, zei Rahimov tegen geselecteerde media waaronder Motorsport.com. “De race is min of meer tussen alle andere evenementen die in de stad plaatsvinden gepropt, want het voetbal gaat gewoon door. De eerste wedstrijd vindt plaats op 12 juni, de zaterdag na het raceweekend. Er is dus weinig dat we kunnen doen, we zijn dit jaar niet erg flexibel. In ieder ander jaar, waarin dit het enige grote evenement op de kalender van Baku is, had het een optie kunnen zijn. Maar niet dit jaar.”

De Formule 1 is hard op zoek naar een oplossing voor het probleem. De kans dat de Grand Prix van Turkije doorgaat lijkt klein, zo heeft Motorsport.com vernomen. Mogelijk dat op een ander circuit dat reeds op de kalender staat een tweede wedstrijd georganiseerd wordt, zoals vorig jaar het geval was op de Red Bull Ring, Silverstone en in Bahrein. Het is echter ook een optie dat de race geschrapt wordt zonder een vervanger, waardoor de kalender uit 22 races zal bestaan.