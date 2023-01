Lewis Hamilton werd op 7 januari 1985 in het Britse Stevenage geboren. In 1998 voegde hij zich bij het opleidingsprogramma van McLaren. Het raceteam liet hem in 2007 debuteren in de Formule 1, maar de weg naar zijn droom verliep niet zonder slag of stoot. In de podcast On Purpose is de meervoudige Formule 1-kampioen bijzonder openhartig over zijn pestverleden. Hamilton was een van de weinige leerlingen met een kleur en stond daarom vaak in negatieve zin in de belangstelling. "Mijn schooltijd was het meest traumatische deel van mijn leven", zegt de Mercedes-coureur. "Ik werd al vanaf mijn zesde gepest. Veel grotere en sterkere pesters duwden me constant. Op het speelplein werd ik altijd als laatste gekozen voor een voetbalteam. Soms werd ik helemaal niet gekozen, zelfs als ik beter was dan iemand. Ze porden mij en gooiden dingen zoals bananen naar me. Er waren mensen die heel gemakkelijk het n-woord gebruikten. Ik werd uitgescholden en wist op den duur niet meer bij wie ik hoorde. Dat was echt ontzettend lastig."

Hamilton vertelt dat er van de in totaal twaalfhonderd leerlingen slechts zes of zeven gekleurd waren. "Drie daarvan moesten zich vaak melden bij de directeur. Hij had het op ons gemunt en al helemaal op mij", vervolgt de succesvolle coureur. "Ik moest leren omgaan met die wisselende emoties en had ook nog eens moeite met school. Ik kwam er bijvoorbeeld op mijn zestiende pas achter dat ik dyslectisch ben. Gelukkig kwam er een leraar die om me gaf en me hielp met het leren kennen van mezelf en het beter kunnen leren."

Lewis Hamilton leidt een kartwedstrijd. Foto: Motorsport Images

En terwijl de meeste andere leerlingen gewoon weekend vierden, ging Hamilton samen met zijn vader donderdagavond al de hort op. Met elkaar trok het duo het hele land door om te racen. "Als ik dan terugkwam en vertelde dat ik had geracet, zeiden ze dat ze dat ook wel eens deden in een pretpark. Niemand wist wat mijn doel was, daardoor miste ik ook sociale interactie. Ik werkte op school daarom ook op een laag niveau. Ik wilde mijn best doen en progressie boeken, maar die lieten ze me niet boeken. Hoe hard ik ook mijn best deed. Ik kreeg het idee dat het systeem tegen mij was en ik tegen de stroom inzwom. Nu ben ik echter ontzettend dankbaar: het heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben."

Eenmaal thuis had Hamilton niet het idee dat hij dit kon bespreken met zijn ouders. "Ik onderdrukte ontzettend veel. Ik kon thuis niet tegen mijn ouders zeggen dat kinderen me hadden uitgescholden en geslagen. Ik wilde mijn vader laten zien dat ik sterk was. Ik hield mijn tranen binnen en stopte emoties weg." Eenmaal op de kartbaan ging er een knop om. "Mijn helm voelde als een soort cape. Tijdens het racen kwamen voor mijn gevoel mijn superkrachten naar boven. Ik vocht tegen andere kinderen en deed soms dingen die zij niet konden. Dat is waar ik van hield."

Inmiddels is de Brit 's werelds succesvolste Formule 1-coureur. Sinds 2007 brak Hamilton meerdere records en scoorde hij zeven wereldtitels. Met dat aantal evenaarde de Mercedes-coureur voormalig F1-rijder Michael Schumacher. In 2023 viert Hamilton zijn elfde seizoen bij Mercedes.