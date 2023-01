Ondanks de winterstop is er de afgelopen weken genoeg gebeurd in de Formule 1. Diverse F1-teams hebben vanaf dit jaar een nieuwe leidinggevende. Frederic Vasseur is naar Ferrari, zijn plek bij Alfa Romeo is gedeeltelijk opgevuld door Andreas Seidl, bij McLaren is Andrea Stella gepromoveerd en James Vowles is bij Williams de opvolger van Jost Capito. Het was een ware teambazentombola.

Op de vraag van het Duitse Sport1 of Red Bull-adviseur Helmut Marko bang is dat Williams een B-team wordt van Mercedes, antwoordt hij duidelijk. Die laatste switch heeft schijnbaar toch meer losgemaakt dan aanvankelijk werd gedacht. "Nee, ik heb totaal andere informatie", zegt de Oostenrijker. "Vowles ging uit zichzelf weg, maar neemt naar wat ik hoor wel een aantal goede technici mee. Volgens mijn bronnen is de sfeer bij Mercedes daardoor gespannen." Desondanks gelooft Marko dat Mercedes in 2023 de grootste uitdager wordt van Red Bull Racing als het gaat om het wereldkampioenschap.

Marko hoopt wel dat Mercedes sterk voor dag komt komend Formule 1-seizoen. Duitsland zit qua F1 in een negatieve spiraal. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel - waar Marko zo nu en dan nog contact mee heeft - heeft de sport verlaten en Mick Schumacher heeft zijn vaste zitje bij Haas niet meer. Daarnaast stopt RTL Duitsland met het gratis uitzenden van vier Grands Prix. ARD en ZDF stonden niet te trappelen deze rechten over te nemen. Uiteindelijk is Pro7 bereid gevonden om de races uit te zenden. De overige wedstrijden zitten achter de betaalmuur bij Sky Sports. Ook heeft het land sinds 2020 geen Grand Prix meer. "Het is ongelofelijk wat er nu in Duitsland gebeurt", gaat de adviseur verder. "In Oostenrijk is het dus precies andersom. De Formule 1 groeit meer dan ooit tevoren. Red Bull wordt gezien als het nationale team van Oostenrijk. Het hele land steunt het. Daarom hoop ik van harte dat Mercedes weer sterk kan zijn, zodat de Duitsers zich met hen kunnen identificeren."