Waarom Lando Norris hoog op het wensenlijstje van Audi zou moeten staan

Laten we vooropstellen dat er in drie jaar veel kan gebeuren. Zo had niemand drie jaar geleden gehoord van coronarestricties en wachtte Max Verstappen nog op zijn eerste echte kans tegen Mercedes. Daniil Kvyat mocht begin 2020 nog instappen bij AlphaTauri en Daniel Ricciardo verdedigde de kleuren van Renault. Het geeft aan dat de rijdersmarkt in de voorbije drie jaar behoorlijk veranderd is en dat er in de komende jaren ook dingen gebeuren die zich nu nog niet laten voorspellen. Combinaties die nu logisch lijken, zijn dat tegen die tijd niet meer en bovendien verschijnen er andere gezichten ten tonele - waarbij Oscar Piastri aankomend jaar zeker een blik waard is.

Het project krijgt vorm: Motorfaciliteit en Seidl

Ondanks al deze disclaimers is Audi al bezig met plannen hoe het Formule 1-project er over drie jaar uit moet zien. In een persbericht heeft het merk uitgelegd hoe de motorfaciliteit in Neuburg an der Donau momenteel wordt klaargemaakt voor de grootste klus tot dusver: de Formule 1. Die faciliteit heeft in onder meer de enduranceracerij grote successen gebracht, maar Audi concludeert dat de koningsklasse drie trappen hoger staat en dat er a) meer mankracht en b) betere technologie voor nodig is. Zo bouwt Audi er een deel bij (hal F7.2) en heeft het 220 mensen aangenomen voor het F1-werk. Gaandeweg moeten dat er meer dan 300 worden. Geluk daarbij is dat Audi aanspraak maakt op concessies, oftewel eenmalig meer mogen uitgeven aan de fabriek, jaarlijks iets meer mogen uitgeven en ook meer runs op de testbank. De discussie op dat vlak gaat niet meer over Audi, maar over Red Bull Powertrains. Dat is echter een heel ander verhaal en valt hier te lezen.

Nu is belangrijker dat Audi de blik intern al volop op de Formule 1 heeft gericht. Motorisch zet het Zuid-Duitse merk alles op alles en de transitie met Sauber wordt eveneens in gang gezet. Hoever Audi in het voren denkt, is goed te zien aan de benoeming van Andreas Seild als CEO. "Eerder in het voorbije seizoen heeft Andreas me laten weten dat hij na afloop van zijn contract (2025) sowieso naar een ander team zou gaan. We weten allemaal waar hij dan heen zou gaan...", liet McLaren CEO Zak Brown weten over het vertrek van zijn teambaas Seidl.

Het geeft aan dat Audi begin 2021 al heeft gewerkt aan een benoeming voor 2026. Vijf jaar in het voren plannen dus, in de stellige overtuiging dat Seidl de ideale man is om het F1-project te leiden. Dat hij door het opschuiven van Frederic Vasseur al eerder kan komen, is mooi meegenomen. Het verhaal is namelijk dat Seidl in de komende jaren de transitie vormgeeft als CEO en in 2026 zelf weer aan de pitmuur gaat zitten als teambaas. In die hoedanigheid vertolkt hij een sleutelrol en is het niet gek dat kopstukken van de VW Group ver in het voren denken. Dat vooruitdenken van meerwaarde is, bleek ook toen Ferrari op zoek was naar een nieuwe teambaas. In Maranello stond Seidl ook op het lijstje, maar doordat hij zijn woord al aan Audi had gegeven kon hij sowieso niet naar de rode brigade.

Een Duitse coureur haalbaar? En wat te doen met de 'eigen' Pourchaire?

Bij de coureurs ligt het logischerwijs anders en hoeven er nu nog geen knopen te worden doorgehakt. Daarvoor is de markt te veranderlijk. Toch is het wel interessant om over de toekomst na te denken, hetgeen meerdere partijen ook al doen. Zo staat in het mandaat van Audi dat de VW Group graag een Duits stempel op de F1-plannen drukt. Het betekent dat de VW Group best wil investeren om de Grand Prix van Duitsland weer op de kalender te krijgen en dat Audi bij voorkeur een Duitse coureur aantrekt. De mogelijkheden daarvoor zijn echter schaars. Zo is Nico Hülkenberg in 2023 de enige Duitser op de grid, maar is hij gezien zijn leeftijd geen steunpilaar voor 2026 - zeker niet als je langer met iemand vooruit wilt. In de opstapklassen dient zich ook niet meteen een Duits talent aan.

Het maakt dat Ralf Schumacher al een open sollicitatie heeft geplaatst voor Mick. De voormalig F1-coureur droomde hardop van een buitenkansje bij Mercedes, maar voegde toe dat "Audi in 2026 logisch zou zijn, zowel vanuit Audi als ook voor Mick." Ralf heeft natuurlijk een bepaalde bril op en ziet Mick graag bij Audi belanden. Maar als dat al gebeurt, is Mick Schumacher - afgaande op zijn adelbrieven bij Haas - niet de man om het team te leiden. Het zou eerder om het tweede zitje gaan. Een interessante vraag daarbij is wat Audi-Sauber voor die positie met Théo Pourchaire in gedachten heeft. Ferrari wilde de jonge Fransman meermaals in de eigen 'driver academy' opnemen, maar Sauber wenste Pourchaire steeds in eigen beheer te houden. Het geeft impliciet aan dat er plannen met hem bestaan, al moet hij eigenlijk wel een F2-titel pakken om zijn zaak kracht bij te zetten.

Norris de ideale man voor Audi?

Toch zijn dit geen namen die de taak van eerste coureur op zich kunnen nemen. Audi heeft dus nog iemand anders nodig, het liefst een coureur met F1-ervaring, de potentie om prijzen te pakken en de leeftijd om nog jaren mee te kunnen. Bij een blik op het huidige veld is Lando Norris om meerdere redenen een aardige suggestie. De jonge Brit heeft onmiskenbaar het talent om races te winnen en misschien nog wel meer dan dat. Maar het materiaal om dat te doen, ontbreekt vooralsnog in de Formule 1. Zijn weg naar F1 geeft een aardig beeld van wat Norris kan. Op zijn erelijst prijken onder meer titels in de Formule Renault en de FIA Formule 3, overigens meteen in zijn eerste jaar in die klasse. Dat laatste is vaak veelzeggend. Gewoon goede coureurs als Schumacher hebben twee jaar nodig om te oogsten in een kampioenschap, grote talenten doen dat meteen bij hun promotie.

In de Formule 2 maakte Norris ook een sterke indruk in zijn debuutjaar, al stuitte hij toen op een nog iets betere en vooral constantere George Russell. Norris was bij vlagen niet wispelturig, maar wist op P2 toch Alexander Albon en Nyck de Vries voor te blijven. Eenmaal in de Formule 1 heeft Norris dat wispelturige achter zich gelaten en is hij zo constant als een Zwitsers uurwerk geworden. Bovendien haalt hij doorgaans het maximale uit de McLaren, vraag dat ook maar aan Daniel Ricciardo.

Probleem is echter dat McLaren hem nog geen auto kan bieden waarmee overwinningen haalbaar zijn, laat staan de wereldtitel. Norris moet toezien hoe generatiegenoten als Max Verstappen, Charles Leclerc, Russell en ook kortstondig Albon kansen kregen bij topteams, terwijl hij genoegen moest nemen met vechten voor de eretitel best of the rest. Norris heeft al meerdere keren aangegeven dat er een heel klein beetje frustratie bij komt kijken en dat hij ook graag in competitief materiaal voor de prijzen meedoet. McLaren leek de beste optie toen het team de lijn omhoog eenmaal te pakken had, maar 2022 is een jaar van stagnatie gebleken. Met de Mercedes-motor volledig geïntegreerd en de omslag in het reglement, had dat het seizoen van de sprong voorwaarts moeten worden, maar de praktijk is exact het tegenoverstelde gebleken - met Alpine dat langszij is gekomen.

Het maakt Norris een tikkeltje ongeduldig, hetgeen ook blijkt door zijn gesprekken met Red Bull Racing. Het is volkomen logisch, al hebben de bestaande topteams één probleem voor hem: ze hebben allemaal al een kopman of een kroonprins waar het team op gericht is. Bij Red Bull is dat natuurlijk Verstappen, bij Ferrari Leclerc en bij Mercedes momenteel nog Hamilton en op iets langere (of misschien al wel hele korte) termijn Russell. Het maakt Audi interessant. Dat is een fabrieksproject met op papier grote potentie. Als de VW Group iets doet, doet het dat doorgaans goed. Aan inzet en middelen ligt het niet en Norris kan bij Audi de meest vooruitgeschoven pion worden; een omgeving voor zichzelf creëren, zoals Verstappen dat bijvoorbeeld ook heeft gedaan.

Sowieso is het logisch dat Norris om zich heen gaat kijken als McLaren hem in de komende jaren geen winnende auto biedt. Het contract van Norris bij McLaren loopt eind 2025 af en laat dat nou net voor de entree van Audi zijn... De overstap van Seidl is een bijkomende factor. Norris heeft er geen geheim van gemaakt dat hij goed met Seidl overweg kan en dat hij bovenal gelooft in zijn capaciteiten. Voor Seidl geldt andersom precies hetzelfde. Het maakt een hereniging helemaal niet zo'n gekke gedachte. Natuurlijk moet er voordien nog veel water naar de zee stromen en kan de wereld (net als de Formule 1-wereld) er over drie jaar weer heel anders uitzien. Maar toch... als Audi met de kennis van nu een voor 2026 beschikbare coureur moet kiezen, die het project op de baan kan leiden, dan zou Norris toch vrij hoog op het wensenlijstje moeten staan.