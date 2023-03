FIA draait tien seconden tijdstraf terug: Fernando Alonso alsnog derde

De FIA heeft in Saudi-Arabië bepaald geen goede indruk achtergelaten. Eerst baarde de autosportfederatie opzien door pas na het vallen van de vlag en na de podiumceremonie in te grijpen: Fernando Alonso kreeg nog tien seconden tijdstraf aan de broek doordat de eerste straf voor het niet goed in de gridpositie staan niet goed zou zijn ingelost. In de officiële uitleg - die overigens ook bijzonder lang op zich liet wachten - gaf de FIA aan dat de krik de achterkant van de auto al had geraakt toen de vijf seconden nog liepen. Er werd niet aan de auto gewerkt, maar het aanraken daarvan met de krik werd al genoeg geacht om tien tellen bij de eindtijd van Alonso op te tellen.

Opzienbarend is dat 'race control' van de FIA dit in eerste instantie volledig had gemist. De federatie dacht dat de straf correct was ingelost en speelde de zaak derhalve niet door naar de stewards. Het gebeurde in de ultieme slotfase alsnog, toen de beelden in de laatste ronde - naar verluidt na een aanwijzing van een ander team - opnieuw zijn bekeken. Ditmaal speelde race control de zaak wel door naar de stewards en kenden die geen twijfel. Doordat de krik de auto volgens hen raakte, kreeg Alonso een extra tijdstraf. In het officiële document stond zelfs dat een diskwalificatie tot de opties behoorde, maar dat de stewards die straf te zwaar achtten omdat er niet aan de auto is gewerkt.

Aston Martin maakte gebruik van de zogenaamde 'right of review'-procedure en mocht het verhaal om 0.10 uur lokale tijd aan de stewards kenbaar maken. Nadien is de FIA overstag gegaan en is de tijdstraf officieel teruggedraaid. Alonso krijgt zodoende P3 weer terug en heeft zijn honderdste podium te pakken. Aston Martin heeft namelijk zeven voorvallen laten zien waarbij de jack de auto ook al raakte tijdens het inlossen van een tijdstraf, zonder dat er destijds een extra straf volgde. Het precedent was daarmee conflicterend, waardoor de straf is geschrapt. De FIA heeft inmiddels wel laten weten dat het de eigen regels en procedures gaat herzien voor de toekomst.

Lees het document hieronder voor de volledige uitleg: