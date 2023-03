F1-update: Verstappen maant tot scherpte ondanks één-twee, Alonso houdt P3

Na twee Grands Prix kan Red Bull Racing tweemaal een één-twee bijschrijven. Het geeft aan hoe snel maar ook hoe veelzijdig de auto is die Adrian Newey en zijn mannen hebben afgeleverd. Dat laatste is ook te zien aan het verschil met Bahrein. Daar reed Red Bull met beduidend meer downforce en toonde het zich een klasse apart in langzame bochten, de acceleratiefases en met de banden in leven houden. Op het Jeddah Corniche Circuit zette Red Bull met de afstelling in op topsnelheid en was het daarin ook bijzonder goed. De RB19 is dus een auto waar het team veel kanten mee op kan en dat is een belangrijk met het oog op de 21 circuits die dit jaar nog worden bezocht.

Dat gezegd hebbende, waren er na afloop toch twee andere gespreksonderwerpen die de persconferentie beheersten. De eerste gaat over de snelste raceronde, die Sergio Perez op zak dacht te hebben, maar Max Verstappen in extremis bij hem weghaalde. De Mexicaan sprak na afloop van onduidelijkheid over de boordradio, al was Verstappen er tamelijk helder over in zijn media-uitlatingen. Dat laatste kan ook worden gezegd van het technische plaatje bij Red Bull. Ondanks de één-twee maant hij het team tot scherpte. Hij geeft aan 'niet blij' te zijn met het verloop van het weekend, waarin hij doorgaans de snelste man was. "Als je voor het kampioenschap vecht en zeker als het tussen twee auto's lijkt te gaan, dan moeten die in ieder geval beide betrouwbaar zijn."

Fernando Alonso flankeerde het Red Bull-duo op het ereschavot in Jeddah. In de definitieve uitslag staat het ook zo, al heeft zich tussen die twee momenten een ongekende soap afgespeeld. Eerst achtte race control het inlossen van de straf reglementair, in de slotronde werd daar toch anders over gedacht, maar toen Aston Martin na middernacht lokale tijd met zeven soortgelijke voorbeelden kwam, kreeg Alonso P3 weer terug. De volledige gang van zaken wordt uitgelegd in de video die bovenaan deze pagina te vinden is. Daarin ook aandacht voor het verschil tussen George Russell en Lewis Hamilton, een zorgwekkende zondag voor Ferrari en de race van Nyck de Vries.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!