Fernando Alonso vierde in Jeddah zijn honderdste podium in de Formule 1, nadat hij achter de Red Bulls als derde aan de finish was gekomen. Hij moest de trofee echter kort na de podiumceremonie weer inleveren als gevolg van een tijdstaf van tien seconden, die hem terugwierp naar de vierde plaats. De Spanjaard kreeg deze penalty omdat een tijdstraf die hij eerder in de race had ontvangen voor het niet goed positioneren op de grid, niet correct was ingelost: het team begon al aan de auto te werken voordat de vijf seconden straf voorbij waren.

George Russell, uitgerekend de coureur die profiteerde van Alonso's straf, vindt dat de Spanjaard te zwaar bestraft is voor het feit dat hij ietsje te ver naar links stond op de startopstelling. “Ik begrijp waarom deze regels er zijn en dat we ons eraan moeten houden, maar er moet ook sprake zijn van een beetje gezond verstand”, zegt de Mercedes F1-coureur. “Volgens mij stond hij een klein beetje naar links, maar hij won daar helemaal niets mee. Dus misschien is vijf seconden straf te zwaar hiervoor. En ik weet niet precies wat er bij zijn pitstop is gebeurd en wat de exacte reden is geweest dat hij nog een straf kreeg, maar tien seconden klinkt ook hier te extreem.”

Russell zegt dat met de huidige generatie Formule 1-auto’s een fout snel gemaakt is bij het plaatsnemen op de grid. “Het is ongelofelijk moeilijk om het goed te zien. We zitten zo laag. We zien bijvoorbeeld alleen de bovenste paar centimeter van de banden. De grond zelf zien we niet. Er zijn lange gele lijnen die uitsteken, maar ik kan zelfs deze gele markeringen niet zien. Laat staan de witte lijnen die de zijkanten van je gridpositie aangeven. Dat maakt het gewoon heel erg lastig en daarom vind ik dat men in dit soort gevallen een beetje gezond verstand moet tonen.”

Dat er in Jeddah ook weer eindeloos gediscussieerd werd over track limits, toont voor Russell aan dat de rijders en de FIA nog altijd niet op één lijn zitten. Russell: “Het is een beetje frustrerend voor iedereen. Er is dit weekend heel veel gesproken over welke lijnen je mag raken en welke je niet mag raken, met name bij de uitgang en ingang van de pitstraat. In de kwalificatie zagen we echter een paar coureurs hun rondetijd verliezen omdat ze een klein beetje de rode verf aanraakten aan het einde van hun ronde. Ik vond dat een beetje onzinnig. Ik denk dat we nog eens de koppen bij elkaar moeten steken en tot een betere afspraak hiervoor moeten komen.”

