Progressie bij Ferrari: "Maar teams voor ons zijn van andere planeet"

Waar het steigerende paard in de twee Oostenrijkse weekenden slechts één ijzer in het vuur had in Q3, wisten ditmaal beide piloten door te dringen tot de beslissende sessie. Het is hoopgevend voor het merk uit Maranello, noem het een teken van beterschap. Beide coureurs tellen dan ook hun zegeningen na afloop van de zaterdagse actie. "Het gaat volgens mij veel beter dan vorige week. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we voor het eerst met beide auto's Q3 hebben gehaald", laat Vettel terugblikkend weten.

"Het circuit in Oostenrijk lag ons niet echt, we verloren veel terrein op de rechte stukken. Hier hebben we juist meer bochten om dat verlies goed te maken." De woorden van de viervoudig wereldkampioen onderstrepen nogmaals dat Ferrari na de geheime FIA-schikking gevoelig heeft ingeleverd qua vermogen. "Verder voelt de auto nu ook beter aan en zitten we daardoor dichter bij de teams om ons heen." Daarbij is het vizier vooral op Red Bull en McLaren gericht, Vettel verbaast zich namelijk over de ongekende snelheid van Mercedes en diens klantenteam Racing Point. "De twee teams vooraan lijken van echt een andere planeet te komen."

Racing Point mag dan dé verrassing van deze zaterdag zijn, bij Ferrari is men al lang blij met de eigen progressie. De Scuderia is niet langer het lachertje van de grid, al is het lek ook nog niet helemaal boven. "Op dit moment hebben we nog steeds niet de snelheid om op eigen kracht voor de overwinning te vechten, maar het wordt hoe dan ook wel een interessante race voor ons. Vooral interessant om te zien waar we staan." Leclerc moest op zaterdag zijn meerdere erkennen in Vettel, maar deelt het optimisme van zijn teamgenoot wel. "Het voelt inderdaad veel beter aan dan in de voorbije weken. Ik denk zelfs dat onze race pace nog iets beter is dan in de kwalificatie, dus hopelijk kunnen we zondag weer goede punten voor het team scoren."