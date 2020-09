Tech: Crash van Vettel toont ‘verborgen’ updates Ferrari

De crash van Sebastian Vettel in de kwalificatie van de Russische Grand Prix leverde wat dat betreft een goudmijn op voor de detailfreaks. De Duitser verloor bij het onzachte contact met de Tecpro-muur de voorvleugel van de SF1000 en daardoor konden we eens een goede blik werpen op de kleine updates die Ferrari naar Sochi had meegenomen.

De Scuderia had vooraf aangegeven dat de veranderingen aan de bolides van Vettel en Charles Leclerc maar miniem zouden zijn en zeker geen oplossing vormden voor de fundamentele problemen van de SF1000.

Wat we zagen is dat Ferrari aan de voorkant van de auto blijft werken met een wijde, duimvormige neus, een doorontwikkeling van het ontwerp van 2016 toen de FIA met nieuwe, beperkende regels kwam. Die neus wijkt erg af van het ontwerp van Mercedes dat een meer bolvormig model gebruikt met dicht bijeenstaande steunen die overgaan in een slanker model. Dit biedt meer ruimte voor de zogeheten cape aan de onderzijde van de neus.

In een poging om het centrale deel van de onderkant van de auto op dezelfde manier als Mercedes te gebruiken, heeft Ferrrari vorig seizoen in Singapore een soort van ploeg onder aan de neus gemonteerd. Hierdoor ontstaat er een andere verdeling van de luchtstromen die mogelijk ook wat meer druk op de vooras brengt.

Ferrari SF1000 neusinlaat Photo by: Giorgio Piola

Voor Rusland heeft Ferrari de neus en de ploeg ietwat aangepast. Er stroomt nu meer lucht door de openingen aan weerszijden van de neus. De voorkant van de ploeg is wat lager geworden. Dit moet de lucht wat meer door de sleuven doen leiden en dat verandert (ten goede?) de luchtstroom en daarbijbehorende luchtdruk aan de onderkant.

Hoewel er hier en daar wat is aangepast, blijft Ferrari dus vasthouden aan de combinatie van neus en ploeg. Dit betekent indirect dat het team ook doorgaat met de complexe structuur van schoepen aan de achterkant van de neus en de onderkant van het chassis. Ter vergelijking: Mercedes heeft de cape verder naar achteren geplaatst en daardoor overlapt die de sectie die bij Ferrari door de schoepen worden bezet.

Als Vettel zijn auto in Sochi niet in de muur had gezet, hadden we de veranderingen aan de onderkant waarschijnlijk niet eens opgemerkt. Door de schade (vooral het ontbreken van de voorvleugel) konden we – toen deze eenmaal op een takelwagen lag – eens een goede blik werpen op de SF1000. Op het deel van de bodemplaat van het chassis waar de schoepen zitten, zijn drie rijtjes met kleine rechtopstaande vleugeltjes geplaatst.

Dit kenmerkende onderdeel lijkt enigszins op wat Haas al tijdens de Grand Prix van Spanje van 2019 introduceerde en ook Red Bull heeft in hetzelfde deel van de auto één zo’n vleugeltje op de cape gemonteerd.

Ferrari SF1000 vergelijking rear wing endplate Photo by: Giorgio Piola

Meer in het oog springend had Ferrari afgelopen weekend ook een nieuwe achtervleugel meegenomen naar Sochi. Die vertoonde wat overeenkomsten met de vleugel van Mercedes. Aan de bovenkant van de end plate is de vleugel van de Scuderia nu getand, terwijl er aan de onderkant nu zes sleuven zitten. Voorheen waren dat er twee.

Grotere aanpassingen in 2021

De aanpassingen zouden in de loop van dit seizoen al z’n vruchten moeten afwerpen, maar het echte werk bewaart Ferrari waarschijnlijk voor 2021 als het team de tokens die het heeft zal inzetten op het verbeteren van de krachtbron, de brandstof en smeermiddelen. Dat zou de auto van volgend jaar weer het vermogen moeten teruggeven dat in het huidige pakket ontbreekt.