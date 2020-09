Ferrari neemt updates mee naar Grand Prix van Rusland

Ferrari is bezig aan een uiterst teleurstellend seizoen en had met name tijdens de laatste drie races veel moeite om een fatsoenlijk tempo aan de dag te leggen. Behalve dat het team kampt met een tekort aan vermogen, laat de aerodynamische efficiëntie van de auto ook nog veel te wensen over. Hierdoor moet het team bij het afstellen van de auto compromissen sluiten die op hun beurt weer problemen geven met de bandenslijtage. In de hoop nog iets van het jaar te maken, introduceert Ferrari in Rusland enkele nieuwe onderdelen op de auto.

“Het gaat om kleine upgrades, die aan het grote plaatje weinig zullen veranderen”, tempert teambaas Mattia Binotto meteen de verwachtingen. “We komen op het moment snelheid tekort in de race en om een of andere reden slijten de banden ook te hard bij ons. Maar de upgrades zijn niet daar op gericht. We moeten nog eens goed naar onze projecten kijken met het oog op 2021, maar ik denk dat we nog wat meer tijd nodig hebben om die problemen op te lossen.”

Hoewel Ferrari maar beperkt vooruitgang kan boeken met de auto, doordat de ontwikkeling van het chassis sterk is ingeperkt vanwege de coronacrisis, heeft het team uit Maranello wel het idee dat er nog wat mogelijk is voor volgend jaar. Zo laat een tokensysteem het wel toe om een bepaald punt van de auto goed onder handen te nemen. Daarnaast heeft Ferrari plannen om in 2021 met een compleet nieuwe power unit te komen. In een interview met het Italiaanse Corriere della Sera zei Binotto: “De auto zal noodzakelijkerwijs een evolutie van de huidige wagen zijn, vanwege de beperkingen die de regels opleggen. Maar er zijn wel mogelijkheden om wat te doen. Zo zal de motor helemaal nieuw zijn. Die staat al een paar maanden op de testbank te draaien. We hebben daar veel vertrouwen in.”

“Daarnaast gaat de mondiale autosportraad nog stemmen over een belangrijke aerodynamische wijziging, waarbij er vooral aan de achterzijde nog wat wordt aangepast”, vervolgt Binotto, die refereert naar de voorgestelde veranderingen aan de vloer, die de hoeveelheid downforce moeten terugbrengen zodat de huidige banden het in 2021 allemaal nog aankunnen. Binotto: “Mogelijk dat we daar voordeel uit kunnen halen.”

Met medewerking van Jonathan Noble