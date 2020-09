VIDEO: Vettel crasht en veroorzaakt code rood in kwalificatie Sochi

Sebastian Vettel zorgde tijdens het tweede deel van de kwalificatie op het Sochi Autodrom voor een rode vlag door in bocht 4 te crashen. Daarbij scheef hij de rechterzijde van zijn SF1000 af en ook bezorgde hij zijn team daarmee de nodige werkzaamheden. De viervoudig wereldkampioen bezette op dat moment, met nog 2 minuten en 14 seconden te gaan, de veertiende positie, wat uiteindelijk P15 op de grid werd aan het einde van de kwalificatie. Nog tijdens de kwalificatie verklaarde Vettel bij Sky Sports wat er fout ging.

“Ik verloor de auto”, zei de Duitser met enig gevoel voor understatement. “Dat gebeurde al in bocht 2 en in bocht 4 verloor ik de auto opnieuw, en toen kon ik het niet meer opvangen.” De crash is een nieuwe tegenvaller voor Vettel, die de afgelopen races niet goed in vorm leek maar in Rusland juist weer wat beter leek te gaan. De Ferrari-coureur had dan ook het gevoel dat de auto naar hem toe kwam: “Dat was zeker het geval, maar in de kwalificatie had ik het moeilijk, vooral in de eerste sector. Ik probeerde natuurlijk iets meer risico te nemen, en daarna verloor ik de auto in bocht 2 en bocht 4. Daar ben ik natuurlijk niet blij mee, maar in vergelijking met de ochtendsessie had ik het ’s middags behoorlijk wat lastiger.”

Teamgenoot Charles Leclerc was een van de slachtoffers van Vettels crash in Q2. De Monegask was bezig moest zijn snelle ronde in eerste instantie afbreken toen de Duitser in bocht 4 van de baan ging. Het lukte hem ternauwernood om het wrak en de brokstukken van Vettel te ontwijken. In de laatste twee minuten van Q2 raakte Leclerc betrokken bij het gedrang om nog een snelle ronde te kunnen rijden. Daardoor verbeterde hij zijn tijd niet en strandde hij op de elfde positie, net niet genoeg voor plaatsing voor Q3.

Leclerc was teleurgesteld en boos dat hij zich niet kon mengen in de strijd om de eerste tien startposities, maar desondanks ziet hij ook wel wat lichtpuntjes. “Ik dacht dat ik helemaal geen marges had [aan het eind van Q2], dat kreeg ik te horen op de radio. Ze vertelden dat Ocon één of twee seconden achter mij zat, maar ik denk dat hij verder weg zag en dat ik meer marge had. Nu ben ik boos, [omdat] alles nog vers is. Ik moet afkoelen. De race is pas morgen, en daar worden de punten uitgedeeld. Het is frustrerend, maar zo loopt het leven. Het positieve is dat we vanaf P11 vertrekken. We zijn de eerste auto die banden mag kiezen voor zondag, dus hopelijk kunnen we daarvan profiteren.”